Droits linguistiques: un juge rabroue les autorités

Une brique a été ajoutée au mur des droits linguistiques, plus tôt ce mois-ci en Cour du Banc de la Reine. Dans une décision coup-de-poing, un juge a tranché que les chefs d’accusation doivent absolument être rédigés dans les deux langues au Nouveau-Brunswick.

L’expérience vécue par Stephanie Fox se trouve au coeur de cette affaire. En octobre 2016, cette résidence de Burton a été filmée en train de voler un leurre de 89$ dans un magasin à grande surface d’Oromocto, près de Fredericton.

Elle a ensuite été accusée de vol de moins de 5000$. Elle a éventuellement plaidé coupable. Un juge de la Cour provinciale à Burton l’a condamnée à une amende de 390$ et six mois de probation en septembre 2017.

Stephanie Fox a choisi d’interjeter appel de la peine.

Dans son avis d’appel, déposé en Cour du Banc de la Reine, elle a notamment expliqué qu’à l’époque, elle voulait un procès en français, mais qu’elle ignorait qu’elle avait le droit de le demander. Cette allégation a été reconnue par la poursuite au cours de l’audience en appel.

Lors de cette audience (lors de laquelle Mme Fox se représentait elle-même), une autre dimension a été abordée par le juge Jean-Paul Ouellette: le fait que le chef d’accusation se trouvant dans le formulaire de dénonciation (déposé au tout début des procédures) avait été rédigé en anglais seulement par les forces de l’ordre.

Le juge n’y va pas de main morte

Dans sa décision, rendue le 5 juin dernier, le juge Ouellette tranche que les droits linguistiques de Stephanie Fox ont bel et bien été violés lorsque le juge de première instance n’a pas avisé l’accusée qu’elle avait le droit de procéder dans la langue officielle de son choix.

De plus, selon lui, ses droits n’ont pas été respectés lorsque le chef d’accusation la visant a été déposé en anglais seulement.

«Pour rencontrer les obligations constitutionnelles à cet égard, il est essentiel que le chef d’accusation soit rédigé et déposé dans les deux langues officielles afin de permettre au justiciable de connaître le contenu de l’accusation avant même de faire son choix relatif à la langue de procédure», lit-on dans son jugement.

Il ajoute qu’un accusé «ne doit jamais avoir à quémander l’obtention de la traduction de la dénonciation dans le contexte de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et la Charte des droits et libertés».

Il n’y va pas de main morte et affirme que les violations «sont un affront pour le public et surtout très sérieuses compte tenu de l’inviolabilité des droits linguistiques reconnus par la Loi sur les langues officielles et la Charte.»

Plus loin, le juge Jean-Paul Ouellette affirme que la «conduite de l’État est grave» et parle d’un «problème systémique et persistant relatif à l’offre active du choix de la langue» qui «choque la conscience de la communauté».

Comme les droits constitutionnels de Stephanie Fox ont été violés et que «la violation dénoncée porte atteinte à l’intégrité du système», il prend les grands moyens et «ordonne la radiation au dossier du plaidoyer de culpabilité, invalide la peine imposée et ordonne l’arrêt de procédure.»

La Couronne interjette appel, la GRC s’adapte

Le sous-procureur général adjoint du Nouveau-Brunswick, Luc Labonté, confirme à l’Acadie Nouvelle que cette décision coup-de-poing du juge Ouellette «a été portée en appel» par la Couronne.

Il reste maintenant à voir si la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick acceptera de se pencher sur ce dossier.

Du côté de la Gendarmerie royale du Canada, on nous indique que les pratiques ont été changées la semaine dernière, en réaction à la décision rendue le 5 juin.

Selon la porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, la caporale Jullie Rogers-Marsh, tous les chefs d’accusations en vertu du Code criminel du Canada sont désormais rédigés et déposés dans les deux langues officielles.

«C’est important que l’on respecte la loi», dit-elle en entrevue téléphonique.

Elle explique qu’avant ce jugement, les chefs d’accusation étaient rédigés en anglais, en français ou dans les deux langues, selon les circonstances.

La caporale Rogers-Marsh n’a pas été en mesure de nous indiquer si la GRC a changé (ou compte changer) ses pratiques quant au dépôt d’accusations qui ne sont pas liées au Code criminel du Canada.

Selon ce que rapporte le quotidien anglophone Daily Gleaner, la police de Fredericton a elle aussi changé ses pratiques et dépose désormais toutes les dénonciations dans les deux langues officielles.

Une décision importante, mais qui ne marquera pas l’histoire

Le professeur de droit retraité de l’Université de Moncton et expert des droits linguistiques, Michel Doucet, accueille favorablement cette décision du juge Jean-Paul Ouellette.

Il note que ce dernier ne s’est pas aventuré en terrain inconnu en tranchant que les accusés doivent absolument être avisés de leur droit d’être jugés dans la langue officielle de leur choix. Il s’agit d’une question réglée depuis longtemps, dit-il.

«Donc je crois que là, ce n’était pas quelque chose de nouveau. Et je suis surpris de constater qu’il y a encore des juges au Nouveau-Brunswick qui ne font pas cette offre active du procès dans la langue de l’accusé», dit-il.

Quant au jugement que les chefs d’accusation qui se trouvent dans les dénonciations doivent être rédigés dans les deux langues officielles, il s’agit d’une nouveauté.

Mais selon Michel Doucet, même s’il s’agit d’une «décision importante qui soulève un problème récurrent», il ne faut pas y voir une avancée majeure qui marquera l’histoire des droits linguistiques.

«Je ne donnerais pas plus d’importance qu’il ne faut à la décision comme telle. C’est certainement une décision intéressante dans ce domaine-là. Tel qu’elle est rédigée actuellement, ce n’est pas une décision qui est une marque au niveau des droits linguistiques comme tels.»

Il reste maintenant à voir ce qui se passera en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (si l’appel est entendu). L’avis des juges du plus haut tribunal de la province aura alors plus de poids que celui du juge Ouellette, de la Cour du Banc de la Reine.

Michel Doucet dit qu’il ne s’attend pas à ce que les juges de la Cour d’appel se lancent dans un grand débat sur les droits linguistiques et qu’ils tranchent seulement la question de la langue des chefs d’accusation, ou alors la décision du juge Ouellette d’ordonner l’arrêt des procédures contre Stephanie Fox.