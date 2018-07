«Ma roulotte, c’est ma deuxième maison.»

En ce début de période estivale, l’Acadie Nouvelle s’est intéressé au marché porteur des véhicules récréatifs. Le secteur a des ailes et les utilisateurs restent séduits.

Les beaux jours donnent des envies de vacances. Et quoi de mieux que de se détendre à bord d’un véhicule tout confort? Voici les caractéristiques de ce fructueux et populaire secteur d’activité.

Un marché saisonnier

Les ventes de roulottes et de véhicules récréatifs battent leur plein en ce moment. «On est ouvert 12 mois par année, mais notre grosse période c’est de la mi-mai à la mi-septembre. Les transactions en hiver sont minimes. Elles ne représentent que 5%», indique Gilles Duguay.

Le copropriétaire de Roulottes Acadie Trailers, à Beresford, est formel: en novembre, les clients ne pensent plus aux VR et aux roulottes.

«Même les promos de Noël ne prennent pas.»

Pour appâter les consommateurs et réveiller une activité qui hiberne, les organisateurs de salon proposent leur événement d’octobre à avril.

Le plus important se tient généralement en mars, à Toronto. Celui du Nouveau-Brunswick se déroule le même mois, au Colisée de Moncton. Il est institué depuis 1997 et a réuni, cette année, près de 150 engins.

Les ventes de VR ont bondi de 28% en 2017, comparé à 2016. Les modèles les plus luxueux recèlent des trésors insoupçonnés. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Les modèles les plus prisés

À époque différente, préoccupations et goûts différents. Dans la région Chaleur, Gilles Duguay observe une évolution dans les envies des acheteurs.

«Il y a trois ou quatre ans, les 30 pieds étaient la tendance. Maintenant, les 18 à 24 pieds sont les plus recherchées.

Les gens veulent des véhicules légers et peu gourmands en essence.»

Chaque catégorie attire son profil d’utilisateurs.

Les familles privilégient les modèles les plus confortables; les jeunes, adeptes du camping en milieu sauvage, les moins chers et les moins encombrants.

Quant aux motorisés, ils ont les faveurs des 50-70 ans.

À quel prix?

Acquérir un VR ou une roulotte est à la portée de toutes les bourses. Une vaste gamme de produits est proposée. Leur prix varie de 5000$ à 100 000$; les motorisés les plus dispendieux peuvent coûter jusqu’à 140 000$.

Les revendeurs constatent une hausse régulière des prix. Elle s’accompagne d’une amélioration de la qualité et des équipements disponibles.

Il est aujourd’hui possible d’acheter des modèles avec des panneaux solaires, des canapés et des fauteuils de massage en cuir, des comptoirs en marbre et des cheminées.

Sans parler de ceux qui sont entièrement connectés et à la pointe des dernières technologies.

Les roulottes s'achètent neuves ou, comme ici, d'occasion, directement auprès du propriétaire revendeur qui expose son modèle dans son jardin, à la vue des passants. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Fins connaisseurs

Un consommateur averti en vaut deux, fini le magasinage à l’aveugle.

«Avec internet, les gens s’informent plus qu’avant.

Quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà une idée de ce qu’ils veulent et de ce qu’ils peuvent avoir», indique le responsable de Roulottes Acadie Trailers.

Dans le passé, les personnes que Gilles Duguay accueillait à Beresford venaient plusieurs fois et se montraient hésitantes.

Il fallait leur présenter «de 15 à 20 modèles».

Désormais, deux visites suffisent et ils ne veulent voir qu’«un à trois véhicules».

Des ventes en nette progression

Les véhicules récréatifs sont toujours plébiscités au Canada. En 2017, il s’en est écoulé 28% de plus qu’en 2016.

Une tendance qui laisse présager une bonne année 2018. L’industrie se portant bien, de plus en plus d’acteurs veulent leur part du gâteau.

Le nombre de revendeurs dans le pays se multiplie. Au Nouveau-Brunswick, on en dénombre une vingtaine répartis sur l’ensemble du territoire.

Le marché de l’occasion est tout aussi dynamique. Sur le site Kijiji, l’onglet des VR, caravanes et remorques rassemble présentement 2815 annonces néo-brunswickoises.

Dans sa roulotte qu'elle utilise tous les ans, Paulendine Glidden, de Pokemouche, se sent aussi bien que chez elle. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

«Ma roulotte, c’est ma deuxième maison»

Dans le confort du vaste salon de sa roulotte de parc, Paulendine Glidden nous explique pourquoi et depuis quand elle aime ce genre de véhicules. Quand leurs trois enfants étaient petits, elle et son mari partaient souvent camper.

«On a fait Caraquet, Lamèque, Petit-Rocher, l’Île-du-Prince-Édouard. Plutôt que d’avoir un chalet, on préférait se déplacer», explique-t-elle.

Il y a 14 ans, le couple a acheté une 25 pieds neuve et l’a installée à l’année au camping de Pokemouche. Plus d’une décennie plus tard, cette grand-mère joviale et souriante y occupe le même emplacement, mais son engin s’est allongé.

«Au décès de mon mari en 2016, je n’arrivais pas à revenir dans notre roulotte. Je l’ai vendue et j’en ai racheté une autre d’occasion de 30 pieds.»

Elle a, en priorité, recherché un modèle qui offrait les meilleures commodités.

«Ma roulotte, c’est ma deuxième maison.»

Rien ne lui manque.

«J’ai la télé avec le satellite pour regarder les nouvelles, le sport et les émissions de jeux, un coin-cuisine bien aménagé, le chauffage s’il fait froid et l’air conditionné s’il fait trop chaud. Je dors bien, le lit est confortable», révèle-t-elle.

Un rapide coup d’œil autour de nous confirme ses dires. Son véhicule est une véritable habitation sur roues.

Les enfants de Paulendine Glidden ont grandi. Eux aussi perpétuent la tradition familiale. Deux de ses filles ont leur propre roulotte. Les vacances mobiles sont une habitude qui se transmet de génération en génération.