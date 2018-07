Pêche au homard: «On est passé près du scénario d’enfer»

La saison de pêche au homard 2018 dans le nord-est du Nouveau-Brunswick aurait pu être mieux, mais elle aurait aussi pu être pire. Les dirigeants de l’industrie sont tournés vers l’avenir, résolus à prévenir une autre saison dominée par l’anxiété entourant la baleine noire.

Une soixantaine de pêcheurs de Miscou ont été forcés de lever les casiers et de s’entasser dans le coin de leur zone de pêche habituelle, en mi-juin, quand cinq baleines noires de l’Atlantique Nord ont été vues dans la baie des Chaleurs.

Pendant un certain temps, les dirigeants de l’Union des pêcheurs des Maritimes ont sérieusement craint la possibilité que des centaines d’autres homardiers se retrouvent dans le même bateau.

Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, peut pousser un soupir de soulagement en pensant au fait que le groupe de baleines ne s’est pas aventuré quelques kilomètres de plus vers le sud-ouest.

«On est passé près du scénario d’enfer. Une baleine aurait pu se déplacer quelques kilomètres vers le sud-ouest dans la baie des Chaleurs, ce qui aurait fermé les quadrilatères du côté de Caraquet et de l’autre côté des îles – Pigeon Hill, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Le Goulet.»

«Ça aurait pu être pire. À la fin de la journée, on a été chanceux. Il y a eu la fermeture à Miscou, mais ils ont fait un effort important pour permettre une pêche pour la majorité des pêcheurs jusqu’à la fin.»

L’anxiété chez les pêcheurs a commencé avant le lancement de la saison de pêche, quand le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a confirmé que les pêcheurs de homard ne seraient pas exempts des mesures de protection des baleines noires de l’Atlantique Nord.

L’annonce a eu lieu alors que les homardiers s’impatientaient devant la lenteur de la fonte des glaces près des côtes.

Le coup d’envoi a enfin été donné le 6 mai dans la majorité de la zone 23, soit une semaine après la date prévue. Quand les casiers ont enfin été déposés, le homard n’était pas au rendez-vous en raison de la température froide de l’eau.

Dans certains endroits, comme la baie de Caraquet, le phénomène a provoqué une baisse de 10 000 à 15 000 livres des débarquements par pêcheur comparativement à l’an dernier.

«C’est inquiétant. Ce n’était pas vraiment prévu. On sait qu’on est dans une place où ça prend de la chaleur. S’il fait froid la nuit, ça n’attrape plus. Ce printemps, le jour, il faisait beau, mais la nuit il faisait 3°C», explique le pêcheur local Yves Blanchard.

Certains pêcheurs avaient espoir qu’ils auraient droit – comme en 2014 – à quelques jours additionnels de pêche en fin de saison afin de les compenser pour le retard du début. Leur souhait ne s’est cependant pas réalisé.

«L’UPM a fait la demande pour avoir une extension de la saison, mais ç’a été refusé. On nous a dit que la raison était la présence des baleines et la conservation du homard. Normalement on aurait eu quelques jours d’extension», mentionne M. Mallet.

«Il y a juste les deux ou trois derniers jours où on a pêché et c’était bon. Si on avait vu une rallonge d’une semaine, c’est sûr que ça aurait été bon. Du gros homard de 4 à 6 livres, on n’en voyait pas dans la saison, mais les derniers jours il y en avait», assure M. Blanchard.

Si certains ont vu une baisse des prises, les débarquements dans leur ensemble sont à la hausse encore une fois cette année.

«Le rayon de soleil dans tout ça est qu’on voit encore une hausse des prises par unité d’effort. C’est une tendance qu’on observe depuis quelques années grâce aux efforts de conservation», mentionne M. Mallet.

Au niveau des prix, les pêcheurs ont vu une baisse comparativement à l’an dernier, quand la valeur du crustacé avait atteint un sommet historique.

Selon Emmanuel Moyen, de l’UPM, les pêcheurs ont reçu 5$ à 5,50$ la livre en moyenne pour leurs prises cette année. Les pêcheurs faisant partie de regroupements de mise en marché ont reçu environ 50 cents de plus.

John Sackton, analyste chez Seafood News, a expliqué dans une publication mardi que la baisse du prix moyen de 6,50$ la livre à 5,50$ la livre est due en partie à une chute du marché du homard cuit entier et à une approche plus conservatrice des acheteurs par rapport aux queues de homard.

Dans l’ordre habituel: Serge Maillet, de Shediac Lobster Shop, Victor Boudreau, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, et Gilles Maillet, de Shediac Lobster Shop. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Dans l’ordre habituel: Jacques LeBlanc, maire de Shediac, Gilles et Serge Maillet, de Shediac Lobster Shop, et Victor Boudreau, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Expansion de 1 million $ à Shediac Lobster Shop

L’usine de transformation Shediac Lobster Shop investit près de 1 million $ dans ses opérations grâce au soutien financier des gouvernements provincial et fédéral.

La somme permettra d’acheter du nouvel équipement, d’améliorer les installations et de créer huit emplois hautement qualifiés.

Mercredi après-midi, le député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Victor Boudreau, s’est rendu à l’usine du Sud-Est afin d’annoncer une subvention allant jusqu’à 88 000$ via Opportunité NB.

L’annonce a lieu seulement trois semaines après l’octroi d’une contribution remboursable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique de 230 641$ pour la mécanisation du processus de transformation.

«Beaucoup d’effort est investi sur les façons de résoudre la pénurie de main-d’oeuvre dans cette industrie. Il y a beaucoup d’attention sur l’efficacité, la mécanisation et l’amélioration du processus de production», affirme Lana Maillet, de Shediac Lobster Shop.

Shediac Lobster Shop a été fondé en 1952, par Hector Maillet. Son petit-fils, Gilles Maillet, est aujourd’hui copropriétaire.