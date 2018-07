Délit de fuite mortel près de Bertrand: un deuxième jeune plaide non coupable

Lieu de la collision mortelle survenue le 8 juillet 2017, près du village de Bertrand. Le jeune conducteur avait choisi de ne pas porter assistance aux victimes et de prendre la fuite. - Archives

Le dénouement judiciaire se profile pour les trois jeunes qui seraient impliqués dans le délit de fuite mortel de juillet 2017, près du Village historique acadien de Bertrand. Celui-là même qui a fait deux morts et deux blessés graves. Un conducteur et ses deux passagers sont mis en cause.

Il y a un an, leur voiture aurait percuté l’auto qui les précédait. Sous l’effet du choc, celle-ci s’est déportée sur la gauche et a embouti un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Les trois jeunes auraient alors pris la fuite. C’est ce qui leur est reproché.

Jeudi matin, l’un des deux passagers, domicilié à Petite-Rivière-de-l’Île (sur l’île Lamèque) a comparu en cour provinciale de Caraquet. Il a plaidé non coupable. Son procès se déroulera le 29 octobre.

Pour rappel, le second passager, qui demeure à Inkerman, était convoqué au tribunal fin juin. Lui aussi réfute les accusations retenues contre lui. Il sera jugé mi-novembre.

Le conducteur, un citoyen de Pigeon Hill, doit se présenter fin juillet, afin d’enregistrer son plaidoyer.

Pour l’audience de ce jeudi, la fille et deux sœurs de Georges Larocque, l’une des personnes décédées dans cet accident, s’étaient déplacées. À la sortie du palais de justice, elles nous ont exprimé leurs frustrations.

Entendre le jeune plaider non-coupable, tout comme l’avait fait son ami avant lui et très certainement comme le fera le troisième mis en cause dans trois semaines, les contrarie.

«J’ai l’impression qu’on va remettre la faute sur le compte de mon frère qui n’est malheureusement plus là pour se défendre. Et ça, je ne l’accepte pas.»