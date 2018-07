L’Acadie des terres et forêts en fête embrasse le mouvement #MoéItou

Pour sa 17e saison, L’Acadie des terres et forêts en fête se met en mode #MoéItou.

1787: les femmes ont pour mission de coloniser l’Acadie en traversant l’océan pour y trouver mari. Sous l’impulsion de l’Église, elles doivent faire le plus d’enfants possible. Sauf que… nos matriarches semblent avoir voyagé dans le temps et fait une incursion au XXI siècle, car les voilà enhardies par le mouvement #Moiaussi.

L’histoire coloniale risque donc d’être bien différente de la version officielle, en plus de voir se frotter les historiques Pierre Dugua de Mons, John Baker et Sr Catherine Jolicoeur aux Justin Trudeau, Donald Trump et Stormy Daniels de ce monde…

«Depuis les tous débuts de L’Acadie des terres et forêts en fête, nous nous efforçons d’avoir une base historique irréfutable. Nous faisons d’ailleurs appel à des historiens pour cette portion-là du spectacle. Ce qui ne nous empêche pas d’y conjuguer plusieurs éléments d’actualité. Je crois d’ailleurs que cet équilibre entre le passé et le présent a toujours été une clé de réussite pour nous», souligne le président du comité de promotion de l’Acadie des terres et forêts, Hugues Chiasson.

Le spectacle prendra l’affiche du mercredi 11 juillet au dimanche 5 août, à 19h30, pour une quatrième année au Casino Grey Rock, situé à la sortie 19 d’Edmundston (Première Nation malécite du Madawaska).

En 2016, L’Acadie des terres et forêts en fête avait été évincée de son logis d’alors, le parc provincial de la République, par le ministère provincial du Tourisme. Ce déménagement forcé ainsi que la controverse que celui-ci a suscitée avait été, de l’aveu de M. Chiasson, difficile à avaler à l’époque. Mais il assure que la troupe s’en est remise, et de brillante façon.

«La transition entre le parc et le casino s’est tellement bien faite que pour nous, c’est de l’histoire ancienne. Notre public nous a suivis et s’est maintenu en termes d’assistance. Nous avons aussi un bon noyau de comédiens qui jouent dans le spectacle depuis longtemps, comme les soeurs Frédérique et Maude Cyr-Deschênes, qui totalisent 30 ans d’expérience avec nous. Des nouveaux comédiens se greffent également à ce cercle d’année en année, ce qui garde la facture du spectacle dynamique et actuelle», atteste Hugues Chiasson.

Outre les frangines Cyr-Deschênes, la cohorte 2018 de L’Acadie des terres et forêts en fête est composée de Pierre Sirois, Jonathan Voisine, Naomi et Nokomi Ouellet, Amélie Michaud-Boutin, Marie-Ève Caron, Olivier Ouellet, Terry Michaud, Carolane Lebel, Tamilie Sirois et Étienne Deschênes.

Un Ploye Show qui s’enracine à Edmundston

Le Blizzard d’Edmundston, la Chasse à l’As ainsi que beaucoup de musique agrémentée d’humour meubleront la quatrième mouture du Ploye Show à Edmundston.

Encore cette année, direction parc de la République pour ce spectacle passant en revue la musique des 50 dernières années, en plus de jeter un regard coquinement malicieux sur l’actualité des derniers mois.

En quatre ans, Le Ploye Show a réussi à imprimer sa marque et à faire sa place dans le paysage culturel estival du Madawaska, estime la cocréatrice et musicienne-chanteuse du spectacle, Jessie Guerrette.

«Il va y en avoir pour tous les goûts encore cette année. Au niveau musical, nous allons passer à travers différents styles, allant du country au rock en passant par le jazz et la musique acadienne. Et, comme à l’habitude, ce sera très humoristique», affirme celle qui est en outre la soeur de l’idéateur du Ploye Show, Jason Guerrette.

Depuis quatre étés, le spectacle, qui sera présenté du mercredi 11 juillet au dimanche 26 août, a vu se greffer plusieurs talents de haute voltige. Même que cette année, tous les chanteurs seront également musiciens sur scène. De quoi nourrir et même dégourdir toujours un peu plus les idées de création, selon elle.

«C’est vrai que Jason et moi nous nous laissons de plus en plus aller au fur et à mesure que les années passent. Nous prenons d’ailleurs beaucoup de plaisir de retourner à notre table à dessin et de tout recommencer à zéro chaque fois», exprime Jessie Guerrette.

Les débuts de l’aventure auraient toutefois pu être casse-gueule. Le fait de s’être vu offrir l’amphithéâtre du parc de la République en 2016, forçant le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête, qui y était pourtant présenté depuis près d’une quinzaine d’années, à se trouver un autre logis a créé un certain froissement au sein de la colonie artistique du Nord-Ouest. Tout ça est désormais du passé, appuie Jessie Guerrette sans équivoque, avouant même sa surprise lorsque l’Acadie Nouvelle la questionne à ce sujet.

«Honnêtement, il y a tellement de bons artistes chez nous qu’il y a de la place pour deux spectacles. Le but de Jason n’était d’ailleurs pas d’enlever quoi que ce soit à L’Acadie des terres et forêts en fête, mais plutôt de bonifier l’offre culturelle durant l’été. Les deux spectacles réunis emploient plus de 20 personnes. C’est une très bonne chose pour notre région», soutient-elle, ajoutant que la Ploye École, permettant à une trentaine de jeunes de se frotter aux arts de la scène et de faire partie du spectacle, sera également de retour cette année.

Outre elle-même et son frère, le 4e Ploye Show sera composé d’Isabelle Pelletier, Ariane Richard, Daniel Bérubé, Sarah Sirois, Maeli Landry, Marilou Lang et Yannick Ringuette. Le spectacle sera présenté du mercredi au dimanche, à 19h30.