Le prix de l’essence remonte à plus de 130 cents

Le prix de l’essence grimpe de plus de trois cents, jeudi matin, atteignant 131,6 cents le litre. Il s’agit du niveau le plus élevé en un mois, et d’un prix 25 cents plus élevé qu’il y a un an.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. Cette semaine, le litre d’essence ordinaire libre-service avec livraison est passé de 128,2 à 131,6 cents, une deuxième hausse en autant de semaine.

La semaine du 6 juillet 2017, le prix maximum était de 106,6 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie donc 12,50$ de plus pour faire le plein qu’il y a un an.

Le prix maximum du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a aussi grimpé, jeudi, passant de 133,8 à 136 cents le litre.

Il en va de même pour le mazout, qui a haussé de 2,4 cents pour atteindre 121,0 cents le litre.

La seule exception à la règle est le prix du propane, qui a passé de 101,5 à 100,4 cents le litre lors des ajustements de jeudi matin.