Le rendez-vous incontournable des pompiers à Balmoral

Le défi d’habileté pour pompiers «Roi de la caserne» en sera, ce samedi, à sa 5e représentation. Pour l’occasion, des participants du public seront mis à contribution.

Comme à l’habitude, les pompiers d’un peu partout au Restigouche – ainsi que quelques brigades de l’extérieur de la région – se feront la lutte dans le cadre de cette compétition de style «firefit», soit une course à obstacles basée sur certains éléments typiques du métier de pompier (montée d’escaliers, hissage du boyau, maniement de la lance, course, etc.).

«C’est vraiment une rencontre amicale entre nous. Ça nous donne l’occasion de nous connaître et de fraterniser entre brigades avec, en toile de fond, une compétition portant sur notre métier. C’est toujours très agréable pour nous et c’est généralement assez spectaculaire et excitant à voir pour le grand public», explique Réjean Lavallée, chef pompier de la brigade de Balmoral.

Du nouveau cette année, les organisateurs ont ajouté quelques catégories afin de permettre au grand public de mesurer leur endurance en tentant leur chance sur le parcours.

«Afin d’avoir encore plus de participants, on a pensé impliquer cette année non seulement les pompiers, mais aussi le public en ajoutant un volet corporatif et un volet étudiant (16-18 ans). Souvent les gens regardent la compétition et croient qu’ils pourraient faire mieux. Et bien on leur en donne la chance. Les entreprises et groupes d’amis peuvent ainsi se faire des équipes et venir essayer notre parcours», exprime le chef pompier.

Selon M. Lavallée, le parcours est le même, la seule exception étant que les participants n’auront pas à transporter sur eux l’équipement de pompiers qui pèse quand même 40 livres.

«Ce sera un peu moins difficile puisqu’ils n’auront pas tout l’attirail des pompiers sur le dos, mais ils vont néanmoins avoir une bonne idée de l’effort physique que ça exige», indique-t-il.

Pour ce dernier, inclure de la sorte le grand public – et surtout les jeunes – pourrait s’avérer une bonne façon de recruter de nouveaux membres.

«Il y a quelques années, il y avait une liste d’attente pour faire partie de la brigade. Mais aujourd’hui, dans les petites communautés comme la nôtre, c’est de plus en plus difficile de maintenir le nombre de pompiers nécessaires et de recruter une relève. Alors on ne sait jamais, une fois que les gens y goûtent, peut-être qu’ils vont aimer ça et songer à devenir pompiers», souligne-t-il.

La compétition Roi de la caserne débutera à 11h sur le site permanent situé derrière le centre communautaire.