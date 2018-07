Saisie de près de 5000 bouteilles de bière à Campbellton

Des agents d’application de la loi du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont saisi, en partenariat avec la Sûreté du Québec, 51 200 cigarettes illégales et 4980 cannettes et bouteilles de bière, le 27 juin, dans la région de Campbellton.

Les saisies ont eu lieu lors d’un contrôle routier effectué dans le cadre d’une opération conjointe d’application de la loi axée sur la distribution de produits illégaux du tabac. La bière saisie n’avait pas été achetée au Nouveau-Brunswick

Des contraventions ont été infligées en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac et de la Loi sur la réglementation de l’alcool.

La saisie de ces produits du tabac représente une valeur en impôt provincial d’environ 13 066$ et une valeur supplémentaire en taxe d’accise de 10 752$, selon le gouvernement provincial.