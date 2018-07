Des travaux d’amélioration au parc Atlas de Pointe-Verte

Le village de Pointe-Verte annonce la réalisation d’importants travaux d’amélioration au parc Atlas. Les travaux comprennent l’installation d’un auvent, d’un mur autour de la terrasse, l’aménagement d’un comptoir, ainsi que l’agrandissement de la cuisine.

Pour réaliser ces travaux, le Village compte demander une contribution financière auprès de la Société de développement régional (SDR). Le coût total du projet est estimé à 25 000$, indique le maire de Pointe-Verte, Normand Doiron.

«Le Centre des jeunes de Bathurst et le Village se partageront le reste des coûts associés à la réalisation des travaux. »

Mélanie Frigault du Centre des jeunes de Bathurst mentionne l’importance de leur partenariat avec le village de Pointe-Verte.

«On est satisfait de notre partenariat avec le village. Nos activités attirent toujours du monde. Une des activités prisées par les gens de la région et les touristes est le grand tournoi de pêche, qui attire toujours du monde. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour continuer le développement du parc Atlas.»

Le parc Atlas, qui a ouvert ses portes en 1990 a toujours été un fardeau financier pour le village de Pointe-Verte, ne générant pas assez de revenus.

Collecte des ordures: Une exception accordée aux foyers de soins

Le conseil municipal de Pointe-Verte a amendé son arrêté de collecte des ordures pour permettre aux foyers de soins d’avoir plus de sacs à ordures. L’arrêté qui a été amendé autorise les foyers de soins à avoir huit sacs contrairement à six au bord du chemin le jour de la collecte des ordures. Cette décision du conseil municipal a été motivée par une demande de Joanne Carroll, propriétaire du foyer chez Joanne. Elle confie ne pas s’en sortir avec six sacs à ordures pour les déchets de son foyer.

«Je ne peux pas installer un conteneur de déchets dans la cour du foyer parce que le camion ne peut pas accéder cet endroit. Si je dois faire des travaux pour permettre à un camion de venir chercher le conteneur à ordures, cela nécessitera d’importants coûts financiers.»

Le maire de Pointe-Verte, Normand Doiron mentionne qu’il y a plusieurs communautés de la région qui n’offrent pas le service de collecte de déchets commerciaux.

«On s’est dit qu’avec le peu de commerces sur notre territoire que nous pouvons les aider en offrant ce service de collecte. On devait avoir une limite de six sacs à ordures par commerce. Cependant, l’arrêté qui a été amendé par le conseil municipal permet aux foyers de soins d’avoir huit sacs.»