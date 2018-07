Un homme s’évade de la prison de Saint-Hilaire

Un prisonnier s’est évadé du Centre correctionnel régional de Madawaska, situé sur la rue Fournier, à Saint-Hilaire.

Le 7 juillet, vers 10 h 15, Kevin Beaulieu, âgé de 38 ans, a sauté par-dessus la clôture du centre correctionnel et a pris la fuite à pied. On a communiqué immédiatement avec la police, et des patrouilles ont été effectuées avec la Section des chiens policiers de la GRC, en vain.

Kevin Beaulieu mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 170 livres, a les cheveux bruns rasés, les yeux verts et un tatouage sur le dos. Il portait une tenue de prisonnier orange et des chaussures bleues.

Quiconque aperçoit Beaulieu est prié de composer le 911 immédiatement et de ne pas s’en approcher.