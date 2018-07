Dames d’Acadie: un spectacle «chic et glamour» pour attirer des bénévoles

Denise McLaughlin, de Jorganise, et Thérèse Duguay, programmatrice aux Dames d'Acadie de Tracadie et ses environs, s’associent au profit de l’Accueil Sainte-Famille. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Cela fait plus de 40 ans que les Dames d’Acadie de Tracadie et ses environs œuvrent pour diverses causes, en particulier celles qui concernent les femmes. Régulièrement, le groupe met sur pied des collectes de fonds au bénéfice de l’Accueil Sainte-Famille. Mais cette année, l’organisme à but non lucratif fait face à une pénurie de bénévoles.

«C’est difficile de mobiliser les gens tout le temps», reconnaît Thérèse Duguay, la programmatrice.

Le combat mené par l’Accueil Sainte-Famille, qui vient en aide aux femmes battues, ne laisse pas insensibles notre interlocutrice et ses camarades. C’est pourquoi elles tiennent à proposer un nouvel événement caritatif.

Pour combler le manque de bénévoles, elles ont fait appel à Denise McLaughlin, à la tête de l’entreprise Jorganise, à Tracadie. Ensemble, elles ont mis au point un souper-spectacle «chic et glamour» pour hommes et femmes.

Celui-ci aura lieu le 14 juillet, au Club curling de Tracadie. Début des festivités: 17h. Gilles St-Cyr assurera la partie musicale.

«Ce sera une formule cabaret», annonce Denise McLaughlin.

«C’est l’occasion de se faire beau et de sortir avec son ou sa partenaire. L’été se prête bien à ce genre de rendez-vous. On n’a pas souvent la possibilité de se gâter comme ça. On n’a plus Le Bateau, à Tracadie. Oui, on peut aller au restaurant. Mais là, ce n’est pas pareil», détaille la représentante des Dames d’Acadie.

Les billets sont en vente au prix de 35$. Possibilité de réserver par téléphone (506-395-1100 ou 506-399-2706).

Denise McLaughlin se réjouit: «On vise 300 personnes. À 10 jours de l’événement, on a déjà un taux de remplissage de 60%. Ça va être un beau moment et c’est pour une bonne cause.»

Thérèse Duguay salue l’aide et le soutien qu’apporte l’Accueil Sainte-Famille.

«Il est important d’aider ces femmes qui se retrouvent démunies, démolies, et parfois avec des enfants.»