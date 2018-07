Élection partielle à Dalhousie en décembre

Le siège rendu vacant suite à l’éjection du conseiller Mickey Maloney de Dalhousie sera pourvu en décembre. Et fait intéressant, le conseiller déchu songe se représenter.

Le maire de Dalhousie Normand Pelletier confirme avoir reçu un avis l’informant qu’une élection partielle avait été programmée pour le 3 décembre afin de pourvoir le siège libre sur son conseil.

«On aurait aimé que ça se fasse un peu plus tôt, mais je peux comprendre qu’Élections NB veut d’abord régler le cas des élections provinciales à venir avant de se lancer dans une partielle au niveau municipal. Ça va tout de même laisser près d’un an et demi avant la prochaine élection municipale, donc quand même pas mal de temps à notre nouveau membre à se familiariser avec les dossiers et les enjeux de la Ville», exprime le maire.

Le 18 juin, le conseil municipal de Dalhousie adoptait unanimement une motion expulsant le conseiller Mickey Maloney. La raison? Ce dernier ayant manqué à son devoir en ratant un trop grand nombre de rencontres du conseil. Six mois plus tôt, il avait été suspendu par le maire pour cause de mauvais comportements.

On lui reprochait notamment l’utilisation d’un langage grossier et d’avoir fait preuve d’intimidation auprès de membres du conseil et de certains employés. Le maire lui a laissé l’opportunité de revenir au sein du conseil à la seule condition qu’il s’excuse publiquement et qu’il promette d’agir convenablement à l’avenir. Le conseiller a toujours nié s’être mal comporté et, par conséquent, a toujours refusé catégoriquement de s’excuser.

Coup de théâtre, Mickey Maloney songe maintenant à replonger en politique et à se lancer dans la course pour le poste dont il vient d’être évincé par ses confrères.

«Ce qu’ils (le conseil) m’ont fait était illégal», clame le principal intéressé qui persiste à dire que les accusations à son endroit sont des mensonges.

«J’ai beaucoup d’appuis dans la communauté, particulièrement des gens qui m’ont élu à ce poste la première fois. Ils veulent que je continue à poser des questions et estiment – tout comme moi – que le geste du conseil envers moi est antidémocratique, digne d’une dictature du tiers-monde. On va donc se revoir au scrutin», a confié à l’Acadie Nouvelle le conseiller expulsé.

Pour ce qui est du maire, l’idée de revoir son ancien conseiller revenir au sein de son équipe par la grande porte ne l’enchante guère. Toutefois, il se pliera au choix du peuple.

«C’est son droit. Et si c’est le cas, s’il se présente, ce sera aux contribuables de faire leur choix. On est dans une démocratie après tout», dit le maire.

Cela dit, il prévient le futur candidat qu’il n’hésitera pas – s’il est réélu – à l’expulser à nouveau advenant que son comportement soit à nouveau jugé «inapproprié» par le conseil.

«S’il recommence à insulter les gens et à être vulgaire, je ferai comme la dernière fois, c’est tout. Il y a des comportements qui, de nos jours, ne sont tout simplement plus tolérables», indique le maire.