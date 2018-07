Énergie renouvelable: un projet ambitieux dans la région Chaleur

La société d’énergie Atapaqq a soumis aux municipalités de la région Chaleur, ainsi qu’à la Première Nation Pabineau, son projet d’installation de parc d’énergies renouvelables, au nord de Belledune.

Le projet concerne plusieurs sources d’énergie: l’éolienne, le solaire, les batteries et l’hydrogène.

Cela fait trois ans que la société énergie Atapaqq fait de l’exploration sur ce site, au nord de Belledune.

«Cette zone est isolée des résidences et on a de l’équipement sophistiqué qui mesure le vent. Nous avons les données requises afin d’établir faire un plan d’affaire pour les communautés de la région», de déclarer Raphaël Roy, de la société d’énergie Atapaqq.

«C’est un projet innovateur, surtout pour répondre aux demandes du réseau. On veut développer des technologies pour être capable d’utiliser l’hydrogène comme méthode de stockage. On pourrait réutiliser cette énergie lors des périodes de pic de consommation», précise-t-il.

La capacité du projet peut atteindre 100 mégawatts juste en énergie éolienne, 5 mégawatts en énergie solaire, ainsi que 20 mégawatts respectivement en batteries et en hydrogène.

«Tout cela dépend des négociations avec Énergie NB. Il n’y a rien de confirmé avec Énergie NB», indique M. Roy.

Pour ce qui est du coût financier, M. Roy dit qu’il en est encore à l’étape préliminaire.

«On ne connaît pas encore tous les détails de la construction. Cependant, on est dans la norme des coûts avec 2,5 millions $ par mégawatts. C’est un investissement privé et les municipalités n’auront rien à débourser lors de la construction. Le nombre d’emplois créés sera en fonction du nombre de mégawatts. Durant la construction, ça peut représenter de 250 à 300 emplois dans la région. Après les travaux de construction, il devrait y avoir 15 employés permanents sur le site.»

Négociations avec les municipalités de la région Chaleur

Selon M. Roy, son organisme procède à des pourparlers avec les différentes municipalités de la région Chaleur ainsi qu’avec la Première Nation Pabineau.

Le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, affirme que le projet proposé est intéressant, mais que la Ville n’a signé aucun engagement.

«Cela fait plus d’une année que la Ville travaille avec la société d’énergie Atapaqq. C’est un gros projet complexe et on continue à le regarder en considérant que tout le processus est correct.»

Contrairement à la municipalité de Beresford, celle de Bathurst a demandé de se retirer temporairement du projet. Le maire Paolo Fongemie avance que sa municipalité soutient le projet, mais qu’elle ne souhaite pas être impliquée directement comme les autres municipalités de la région Chaleur. Il n’a pas donné les raisons du retrait de sa municipalité de ce projet.

Le directeur général du village de Pointe-Verte, Vincent Poirier, a fait savoir qu’il a une entente de partenariat avec la société d’énergie Atapaqq, et ce, dans le but de créer des projets d’énergies renouvelables dans la région.

Malgré le fait que les négociations vont bon train avec la majorité des municipalités, M. Roy confie que ces dernières ont des inquiétudes quant à la réglementation provinciale.

«Les municipalités n’ont pas le droit de faire de profits. Il faut en arriver à trouver une formule légale leur permettant de faire des profits qui seront réinvestis dans leur communauté.»

«La loi rend difficile le montage financier»

Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, confirme que les municipalités ne peuvent pas générer des profits. Ils apportent néanmoins des nuances.

«Il y a encore des zones grises avec cette loi. Il existe des précédents parce que trois municipalités, dont Edmundston et Saint-Jean, ont leur service d’électricité. Dans la loi on le permet, mais ce n’est pas clair. Certains aspects s’avèrent sujets à interprétation.»

«La manière dont la loi est faite rend difficile le montage financier d’un projet semblable. Il faut arrimer les différentes politiques et lois afin de permettre aux municipalités de le faire. Énergie NB avait pour idée de permettre les municipalités de le faire, mais la loi n’est pas spécifique», de déclarer M. Dion.

La prochaine étape de ce projet est de travailler à l’élaboration d’une proposition qui sera présentée à la société de la Couronne.

«Le projet doit obligatoirement être choisi dans le cadre d’une soumission d’Énergie NB. On verra après les élections s’il y aura de nouvelles soumissions de développement d’énergie», de conclure Raphaël Roy, d’Atapaqq.