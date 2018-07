La maison nette zéro de Caraquet commence à voir le jour

La maison nette zéro de Monique Gallant et Mathieu Hébert, à Caraquet, devient réalité. Les travaux de construction ont commencé le mois dernier.

Le béton pour la fondation a été coulé. Les contours de la future habitation se dessinent. Les propriétaires sont ravis.

«On est dans le concret. On n’est plus dans les plans, les chiffres et les graphiques. C’est du solide maintenant», souligne-t-il.

«Il y en a pour 12 à 13 semaines de chantier. La maison devrait être habitable fin septembre», renseigne-t-elle.

Sous peu, les murs, le plancher et la toiture de ce foyer de plain pied vont voir le jour. Cette résidence d’un nouveau genre sera une première dans le nord-est de la province.

Une maison nette zéro ne s’improvise pas. Elle doit être certifiée en tant que telle pour afficher cette dénomination. Cela signifie qu’elle produit et consomme toute l’énergie dont elle a besoin, sans surplus, sans déperdition.

De l’angle d’exposition de la maison à l’étanchéité des fenêtres en passant par le type d’électroménager utilisé et les matériaux de construction choisis, rien n’est laissé au hasard. Pour éviter les impairs, un conseiller énergétique basé à Moncton accompagne le couple dans sa démarche.

La motivation de Monique Gallant et Mathieu Hébert ne faiblit pas. Ils la veulent cette maison écologique.

«Quand on s’est lancé là-dedans, on n’y connaissait rien. On savait que ce genre de domicile existait, mais on ne savait pas comment l’obtenir. On a fait des recherches, on s’est investi et on a trouvé les ressources nécessaires», confie-t-elle.

L’aventure n’est pas de tout repos. Les embûches sont nombreuses.

«À chaque étape, on rencontre des nouveaux défis. Mais on n’a jamais lâché et on n’abandonnera pas parce que c’est un projet qui ressemble à nos valeurs et qui définit pleinement ce dont on a besoin, sans privation, sans démesure. Juste ce dont on a besoin», ajoute-t-il.

Mi-mars, alors qu’ils avaient passé l’hiver à esquisser les plans, ils ont dû tout recommencer pour des raisons budgétaires. Les deux amoureux ne se sont pas découragés. Ils sont repartis dans une nouvelle direction. Entre l’ancien croquis et l’actuel, l’habitation a perdu 300 pi² et un garage.

La difficulté principale à laquelle s’est heurté le couple demeure le nombre de professionnels qualifiés dans la construction de maisons nette zéro en activité au Nouveau-Brunswick. Moins d’une dizaine d’entrepreneurs sont certifiés dans la province.

Ces maisons ne laissent pas insensibles. Elles suscitent de la curiosité, et dans le meilleur des cas un engouement.

En septembre, Mathieu Hébert et Monique Gallant ont lancé une page Facebook (Notre maison NETTE ZÉRO) qui permet de suivre l’état d’avancement de leur projet et de trouver toutes sortes d’informations pratiques sur le sujet.

«Beaucoup de personnes nous contactent pour nous demander des conseils. Ça ne nous dérange pas de leur répondre. On ne gagne rien à garder notre projet pour nous», considère-t-elle.

Son conjoint met en garde: «Les gens sont volontaires, mais ils ne sont pas tous aptes à faire des calculs de rentabilité. Il faut penser à tout.»

Une initiative qui fait tourner les yeux

L’initiative des deux Acadiens intéresse au-delà des frontières du Nouveau-Brunswick. Une équipe de tournage est venue du Québec, fin juin, pour les rencontrer.

Monique Gallant et Mathieu Hébert font l’objet d’une courte vidéo qui est visible en ligne sur la plateforme luminance.co. Ce nouveau média vient d’être lancé.

Son but? «Diffuser du contenu positif et qui a du sens», présente Frédérique Gaudet, cofondatrice.

Plus précisément, elle et ses deux associés ont pour ambition de promouvoir des idées citoyennes qui ont un impact sur l’environnement, la communauté, l’économie… «Et qui peuvent inspirer la population», précise notre interlocutrice.

La maison nette zéro des résidents de Caraquet a tout de suite séduit les créateurs de luminance.co.

«Ils ont eu une prise de conscience. Ça les a amenés à repenser leur façon de consommer. Tout le monde a besoin d’une maison. Leur problématique nous concerne tous.»

Dans un premier temps, le site met en lumière quinze projets canadiens de l’Est, du centre et de l’Ouest. La maison nette zéro de Caraquet est la seule vidéo consacrée au Nouveau-Brunswick. – VP