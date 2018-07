Arrêté après avoir menacé des policiers

Des accusations ont été portées contre un homme de 45 ans à la suite d’un incident lors duquel il a menacé des policiers.

Le 4 juillet, vers 18h45, la GRC s’est rendue à Barryville – située entre Néguac et Miramichi – après avoir été informée qu’un homme brandissait deux couteaux. Il s’était réfugié dans les bois, près de la route 11, mais la police l’a retrouvé. La circulation a dû être interrompue pendant que les policiers négociaient avec lui.

L’homme a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins, puis il a été mis en garde à vue.

Le 5 juillet, Dale Joseph Anderson a comparu en cour provinciale à Miramichi et a été inculpé de possession d’une arme dans un dessein dangereux, d’avoir troublé la paix, d’agression armée et de profération de menaces. Le juge lui a ordonné de se soumettre à une évaluation psychiatrique de 30 jours, et il devra comparaître de nouveau en cour le 7 août pour son enquête sur le cautionnement.