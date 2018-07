Immobilier: les prix sont à la hausse dans le Grand Moncton

Le prix moyen d’une maison dans le Grand Moncton a augmenté de près de 20% au cours des trois dernières années, selon l’indice des prix des propriétés MLS.

En juin, le prix moyen d’une maison dans la région du Grand Moncton, toutes catégories confondues, était de 182 600$. Il s’agit d’une augmentation de 19,85% sur trois ans. Le prix moyen d’une maison unifamiliale se chiffrait à 191 600$, une augmentation de 20,1% sur trois ans.

Le marché immobilier du Grand Moncton est en transformation. Après la récession de 2008, les nombreuses propriétés à vendre dans la région ont entraîné une chute des prix. Les acheteurs pouvaient y trouver de bonnes affaires. Le tout s’est stabilisé et maintenant, il est plus difficile de trouver la maison de ses rêves à un prix raisonnable.

«Le marché a commencé à changer en 2016. De 2012 à 2015, on était dans un marché d’acheteurs. On avait beaucoup d’inventaires (propriétés à vendre). Le marché maintenant est en transition d’un marché équilibré vers un marché qui favorise les vendeurs, et ce, pour deux raisons. L’inventaire diminue et nos ventes augmentent», a expliqué Chris Constantine, président de l’association des agents immobiliers du Grand Moncton.

Les Canadiens semblent quitter les grands centres urbains – où l’accès à la propriété est trop dispendieux – pour le Grand Moncton. C’est ce qu’observent les agents immobiliers de la région.

«Une tendance intéressante se dessine. On voit un nombre croissant de gens qui déménagent de la Colombie-Britannique et du sud de l’Ontario en faveur du Grand Moncton. On n’a pas de statistiques exactes, mais on le voit sur le terrain.»

Les retraités ou ceux qui songent à la retraite emménagent dans le Grand Moncton en raison des prix abordables. Le prix moyen d’une maison à Vancouver dépasse le million de dollars. À Toronto, il est de plus de 770 000$.

«Ils vendent leur maison dans ces marchés dispendieux. Ils renflouent leurs investissements de retraites et ils achètent une maison ici en argent comptant. Ils sont surtout intéressés par des maisons dans les 150 000$ à 250 000$.»

La vigueur du marché de l’immobilier moussera le secteur de la construction. Les acheteurs ne trouvant pas ce qu’ils veulent feront construire leur maison de rêve en neuf.

«Alors que l’inventaire continue de diminuer, les acheteurs seront de moins en moins patients en attendant que d’autres maisons soient mises en vente. De plus en plus de gens vont alors choisir d’acheter neuf. La construction devrait donc augmenter d’ici la fin de l’année ou au début l’an prochain. On le voit toujours», a indiqué M. Constantine.

Un autre effet de la croissance des prix, peut-être moins désirable, est l’étalement urbain. Il devient moins abordable d’acheter dans le noyau urbain de Moncton, de Riverview ou de Dieppe. Plusieurs acheteurs se tournent ainsi vers les périphéries de la région, sur les routes plus rurales.

«Il y a définitivement une tendance. Alors que les impôts fonciers augmentent, des gens – spécialement ceux originaires d’ici – vendent leur domicile dans le centre urbain pour s’installer en périphérie. C’est une tendance similaire aux grands marchés, comme le Grand Toronto, où les prix augmentent et poussent les gens à l’extérieur de la ville parce qu’ils ne peuvent plus se permettre d’y vivre.»

Dieppe et les quartiers nord de Moncton demeurent les endroits les plus prisés des acheteurs. Cependant, il y a un vif intérêt dans le secteur Irishtown, près de l’école Moncton High, et où le futur Costco est en construction.

La ville de Dieppe reste toutefois l’endroit où le prix moyen d’une maison est le plus élevé. Il est de 239 100$ alors qu’il est de 180 800$ à Moncton.

Prix moyen d’une maison dans le Grand Moncton

Grand Moncton: 182 600$

Dieppe: 239 100$

Moncton: 180 800$

Riverview: 172 800$

Routes rurales: 166 900$

Périphérie: 144 000$

Source: Indice des prix des propriétés MLS