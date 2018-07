Les députés libéraux de l’Atlantique en retraite au Restigouche

L’ensemble de la députation libérale fédérale des quatre provinces de l’Atlantique convergera vers le Restigouche cette semaine afin de prendre part à leur caucus annuel, un événement qui se veut une première pour la région.

Tous les députés de l’Atlantique ont été conviés au Restigouche de mercredi à vendredi. Tous en effet, puisque la totalité des circonscriptions a été remportée par les libéraux.

Le caucus libéral annuel de l’Atlantique est de fait une grande réunion de travail visant à permettre aux députés de ces quatre provinces d’apporter à la table une mise à jour de leur situation respective ainsi qu’un aperçu de leurs enjeux et défis à surveiller. Il sera également question du prochain budget et de la stratégie en vue des prochaines élections fédérales.

Cette rencontre se veut un prélude au caucus national qui aura lieu en septembre à Saskatoon.

«En fait, l’idée est d’être à l’écoute des gens de l’Atlantique, rassembler nos préoccupations en vue de vendre nos dossiers au caucus national. La foresterie, les pêches, ou la décroissance démographique ne sont pas nécessairement des sujets sexy pour les grands centres urbains comme Toronto ou Montréal. Eux, ils ont leurs propres défis et revendications, mais c’est notre réalité et notre responsabilité de renseigner le reste du pays de ce qui se passe ici», exprime le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

Celui-ci est l’hôte de la rencontre de cette semaine. Il est également depuis septembre président du caucus de l’Atlantique. L’organisation du caucus libéral chez lui n’est toutefois que pure coïncidence.

«L’an dernier, c’était à Terre-Neuve et j’avais fait la demande pour que l’événement ait lieu ici en 2018, et ce, bien avant d’être élu à la présidence. C’est un hasard, mais un heureux hasard», soutient-il.

En parallèle aux réunions de travail, les députés auront l’occasion de visiter et d’entendre plusieurs employeurs et organisations de la circonscription, une façon de constater en personne et de façon concrète de l’impact sur les communautés des fonds et programmes fédéraux.

«Souvent, on a une perception abstraite de la façon dont une subvention à une entreprise ou une politique peut aider sur le terrain, comment cela peut aider les gens directement. On va donc apporter quelques exemples bien réels sur la table», souligne le président du caucus.

Durant leur séjour, les membres du caucus auront ainsi la chance de se familiariser avec certaines entreprises phares du Madawaska-Restigouche, soit A.L. Fabrication de Balmoral, Groupe Savoie de Saint-Quentin, Groupe Westco de Saint-François et Corruven d’Edmundston.

Et puisque de passage dans cette partie du nord de la province, les députés seront également breffés sur différents sujets d’importance dans la région, notamment le développement de l’industrie acéricole, la lutte à la tordeuse du bourgeon de l’épinette et les efforts de protection du saumon de l’Atlantique.

Les caucus au Parlement

Les caucus régionaux sont en quelque sorte le moyen des différentes parties du Canada de faire part au premier ministre ainsi qu’à leurs confrères libéraux d’ailleurs au pays de leurs préoccupations, demandes et réalisations.

Chaque mercredi lorsque le Parlement est en session, les députés libéraux se regroupent et la parole est donnée aux présidents des six régions du pays (Atlantique, Québec, Ontario, Ouest, Pacifique et Nord).

«On a trois minutes chacun pour parler de notre préoccupation majeure de la semaine, des enjeux qui concernent notre région, de comment on se sent face à tels ou tels projets de loi ou ou politiques, etc», explique M. Arseneault.

Celui-ci a accepté un mandat d’un an au poste de président du caucus, mandat qui vient à échéance en septembre. Puisque le choix du président se fait en rotation d’une province (de l’Atlantique) à l’autre, son successeur devrait être en théorie un des députés libéraux de l’Île-du-Prince-Édouard.