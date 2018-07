Météo: veille d’orages violents dans la Péninsule

Environnement Canada a émis un avertissement d’orages violents pour la Péninsule acadienne.

Les conditions météo sont propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes et de la pluie forte.

«Cet après-midi, un front froid et un creux barométrique traverseront la province, ce qui occasionnera des orages. Dans quelques secteurs, il pourrait y avoir de fortes rafales pouvant atteindre le seuil d’avertissement de 90 km/h. Il pourrait aussi y avoir des pluies torrentielles par endroits pouvant dépasser le seuil d’avertissement de 25 mm à l’heure.»

«De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules. Tout orage qui se formera s’accompagnera probablement de nombreux éclairs. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.»

Selon Environnement Canada, une veille d’orages violents est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d’orages qui pourraient s’accompagner d’au moins un des éléments suivants: grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.