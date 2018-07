Les amis du Centre familial St. Patrick n’ont pas dit leur dernier mot

Des membres du Centre familial St. Patrick de Moncton s’organisent pour sauver l’endroit du pic des démolisseurs. La nouvelle est tombée plutôt cette semaine. Le centre ferme ce vendredi, faute de fonds.

Carole Bourgault n’est membre du centre communautaire que depuis peu. La dame âgée de 68 ans y retrouve la forme et des amis. Elle ne veut pas perdre ce centre intergénérationnel où les aînés côtoient les plus jeunes.

«Je suis membre depuis trois mois. J’adore le centre. J’ai retrouvé mes énergies, pas juste à cause de mes exercices, mais aussi l’atmosphère, les gens et le groupe», a-t-elle confié faisant visiter le centre à l’Acadie Nouvelle.

Au deuxième étage, dans la salle de poids et haltères, on voit la piscine de haut. Mme Bourgault n’est pas peu fière de qu’elle y a accompli.

«Quand j’ai commencé il y a trois mois, j’ai fait six mètres et je n’étais plus capable. Maintenant, je fais mon 200 mètres.»

Elle ne cherche pas de félicitations, mais à bien rendre hommage aux neuf employés à temps plein et aux 21 à temps partiel qui l’a aidée à retrouver la forme.

«Les prix sont compétitifs et les entraîneurs vont répondre à tes besoins personnels. Tu leur poses une question, ils sont là pour t’aider et te répondre.»

Grâce entre autres aux classes d’aquaforme offertes par l’instructrice Donna Reid, elle a accompli des choses que les médecins ne croyaient pas possibles.

«J’ai eu beaucoup d’accidents. Le dernier, l’année dernière, je me suis cassé un coude. Le médecin m’a dit que je ne pourrai pas tout déplier mon bras. Maintenant, je suis capable!»

Mme Reid anime des classes de mise en forme dans la piscine et le gymnase du centre familial depuis plus de 18 ans. Elle fréquente toutefois l’endroit depuis qu’elle est toute petite. Elle y est entrée pour la première fois lorsqu’elle n’avait que 6 ans.

«Nous sommes si tristes que le centre ferme. Nous avons le cœur brisé. Nous sommes une famille ici. C’est ma deuxième maison. C’est tellement triste», a avancé Mme Reid.

La nouvelle de la fermeture, qu’elle a apprise en même temps que les membres, l’a bouleversé. Elle savait tout de même que les choses ne tournaient pas rondement.

«J’étais en état de choc. Je savais que les choses n’allaient pas bien. Mais, ça m’a frappé que ça se produise aussi rapidement. On n’a pas eu de temps. Si on avait eu au moins trois mois. Peut-être qu’on aurait pu faire quelque chose avant que ça ferme. C’est très triste.»

Le toit et le système de ventilation ont entre autres besoin d’être réparés.

Maintenant, Mme Bourgault rassemble des membres pour tenter de former un comité de sauvegarde. Pétition et demandes d’aide financière auprès des gouvernements sont sur la table. Ils espèrent aussi développement un plan d’opération du centre à long terme.

«On veut demander aux gouvernements provincial, fédéral et municipal de contribuer au centre», a-t-elle lancé.

Il y a une trentaine de personnes qui participent aux classes d’aquaforme de Mme Reid. Le Ceps de l’Université de Moncton leur a offert une plage horaire pour les accommoder. Reste à voir s’ils vont suivre.

«Ces gens sont des aînés. J’espère que nous puissions rester tous ensemble», a indiqué Mme Reid.

Le YMCA offre aux membres du Centre familial St. Patrick – ils sont environ 250 – un abonnement gratuit de trois mois.