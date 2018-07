Nouveaux feux de circulation à Edmundston

Les travaux d’installation de nouveaux feux de circulation sur la rue Victoria, à Edmundston, près de la bretelle de la Transcanadienne (connue sous le nom de bretelle à Mado), ont débuté. Ils doivent durer près de deux semaines.

Bien que la circulation n’est pas interrompue pendant les diverses phases des travaux, le traffic est ralenti et les automobilistes doivent redoubler de vigilance. D’autant plus qu’un nouveau concessionnaire automobile est en chantier à proximité.

La municipalité défrayera les coûts d’installation et d’acquisition des équipements de ces sixièmes feux de circulation sur la rue Victoria, ces derniers se trouvant dans le secteur d’Edmundston-Nord. On parle d’un montant d’environ 200 000 $. La photo a été prise tôt en matinée vendredi, alors que la circulation n’était pas encore dense à cette intersection de la bretelle d’accès et de sortie de la transcanadienne à l’angle de la rue Victoria et de la route d’accès aux commerces Jessome La Source du Sports, Tim Hortons et tout près de celle qui servira au tout nouvel emplacement de Nadeau Hyundai. (Digiphoto Actualité)