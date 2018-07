Acadie Love: «Tonine la coquine» éprise de sa liberté

Antonine Maillet nous a révélé qu’écrire lui était plus difficile qu’avant. «L’âge, sans doute…» - Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger

Une rencontre avec Antonine Maillet est toujours un moment rare et d’exception. Dimanche matin, la grande dame était l’invitée prestige du 2e Rendez-vous de la fierté Acadie love, à Caraquet. Nous y étions, nous lui avons parlé, nous l’avons écoutée.

Fidèle à elle-même, l’écrivaine prolifique et multirécompensée s’est montrée telle qu’elle est: une fière Acadienne, amoureuse des mots; une femme moderne et lucide, profondément éprise de liberté(s).

La liberté de demander à ce qu’on la tutoie, de vouloir qu’on l’appelle «Tonine, la coquine». Enfin celle de se mettre debout pour parler.

Dans cette position, plus confortable pour elle que dans un fauteuil trop grand au point de l’engloutir, cette native de Bouctouche affirme trouver l’inspiration. «Celle qui vient de mes racines», confie-t-elle.

La liberté, donc. Ce vaste thème était au cœur de la causerie organisée au Village historique acadien de Bertrand. À l’image d’une enseignante de philosophie tout aussi savante que captivante, Antonine Maillet en a donné sa définition. Selon elle, ce principe différencie les êtres humains des autres espèces.

«Nous sommes les seuls à être totalement libres. Nous avons cet avantage sur les animaux, par exemple, mais nous avons aussi, de ce fait, une responsabilité. En tout temps, nous avons le choix, car nous avons compris et assimilé des notions qui nous sont propres: la Justice, la bonté, le rire, la parole… Le singe et le perroquet ne font que nous imiter.»

Écouter Antonine Maillet, c’est plonger dans un puits de savoir et s’y abandonner. C’est surtout recevoir un message d’espoir euphorisant. Et ce n’est pas le sénateur et artiste René Cormier, animateur de la rencontre, qui nous contredira.

«En ces temps troubles et obscurs où la liberté des uns et des autres est malmenée à travers le monde, nous avons encore besoin de l’écriture d’Antonine Maillet», lui a-t-il déclaré.

Celle qui reçut le Prix Goncourt en 1979 n’a pas l’intention de remiser sa plume. En aparté, elle nous avouait qu’elle ne pourrait jamais cesser de coucher les mots sur le papier.

«C’est en moi, c’est mon identité. Si j’arrêtais, j’en rêverais.»

Le dernier chapitre de l’œuvre d’Antonine Maillet n’est pas encore écrit.