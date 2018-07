Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en Finlande

Les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent à Helsinki, en Finlande, lundi. Les deux hommes sont arrivés au palais présidentiel finlandais au cours des dernières minutes.

L’avion de M. Poutine s’était posé avec 30 minutes de retard, ce qui a repoussé quelque peu le début du sommet.

Un porte-parole du leader russe a dit que M. Poutine voit cette rencontre comme une «toute petite étape» en vue de réparer des relations qui se portent plus mal que jamais entre les deux pays.

Pour sa part, M. Trump a déclaré, avant de se retirer pour un entretien privé avec son homologue russe, qu’il croit «vraiment que la planète souhaite que nous nous entendions bien.»

Il avait précédemment lancé sur Twitter lundi matin que «plusieurs années d’idiotie et de stupidité» de la part des États-Unis sont responsables des relations difficiles entre la Maison-Blanche et le Kremlin, et non l’ingérence de Moscou dans les élections américaines ou l’annexion de la Crimée par la Russie.

Le sommet, qui était surveillé de près par des capitales mondiales inquiètes, a été condamné à l’avance par des membres du Congrès des deux partis, après l’inculpation par les États-Unis la semaine dernière de 12 officiers de renseignement russes accusés d’avoir piraté les démocrates pour aider la campagne présidentielle de M. Trump.

Immuable dans sa décision, le président américain a décidé d’aller de l’avant avec sa rencontre avec M. Poutine, le leader autoritaire pour qui il a exprimé son admiration.

M. Trump et son entourage ont essayé à plusieurs reprises de réduire les attentes sur ce que le sommet va accomplir. Il a déclaré à CBS News qu’il ne «s’attendait à rien» de la part de M. Poutine, tandis que son conseiller à la sécurité nationale a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas de «livrables concrets». M. Trump a déclaré aux journalistes lors d’un petit-déjeuner lundi, avec le président finlandais, qu’il pensait que le sommet irait «bien».

Alors que M. Trump était impatient de générer des images télévisées qui domineront les manchettes, comme son rendez-vous avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un le mois dernier, l’objectif principal du Kremlin était simplement de voir le sommet se concrétiser.

M. Poutine espère que la réunion, quelques heures après avoir présidé la finale de la Coupe du monde, l’aidera à forger de bons liens personnels avec M. Trump et se concentrera sur les zones où Moscou et Washington pourraient trouver un terrain d’entente, comme la Syrie.

Les deux dirigeants se rencontrent d’abord dans l’opulente salle gothique du palais présidentiel finlandais, puis poursuivront leurs discussions avec un groupe élargi d’assistants et déjeuneront dans la galerie des Glaces, qui était autrefois la salle du trône de l’empereur. Les dirigeants concluront en prenant des questions lors d’une conférence de presse conjointe.

Les observateurs s’inquiètent du fait que les deux hommes seront seuls pendant leur première réunion, à part pour une paire d’interprètes, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de témoins qui corroboreront fidèlement ce qui a été dit pendant la conversation.

M. Poutine ne visera probablement pas la reconnaissance officielle de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 ni l’assouplissement des sanctions américaines, sachant que le Congrès américain n’autoriserait jamais une telle action.

Mais il souhaiterait une fin symbolique des protestations occidentales contre la Crimée et contre les tentatives de Moscou de déstabiliser les élections et les alliances et normes occidentales traditionnelles.