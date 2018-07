Les Airstreameurs de passage dans la Péninsule acadienne

Les belles américaines sont de passage dans la Péninsule acadienne. Des propriétaires de Airstream, ces fameuses roulottes en aluminium au design arrondi, se réunissent en ce moment à Petit-Shippagan, sur l’île Lamèque. Et ce ne sont pas des voyageurs comme les autres.

Natif de Shippagan maintenant installé à Montréal, Bernard Lanteigne rêvait de ce rassemblement depuis plusieurs années.

C’est lui qui l’a suggéré aux responsables de l’Unité 125 de la région 1 (qui comprend le Québec et la Nouvelle-Angleterre) de l’association internationale des férus de Airstream. Association dont il est membre, évidemment.

«C’est comme un retour aux sources. La WBCCI, notre association, a été créée en 1955, en Nouvelle-Écosse, au terme d’un périple qui avait commencé aux États-Unis. Les fondateurs étaient passés par le Nouveau-Brunswick. Il n’y a pas eu de réunion ici, depuis», explique-t-il.

Présentement, une vingtaine de roulottes sont stationnées au Camping Arc-en-ciel. Les premières sont arrivées vendredi. Ces vacanciers qui les conduisent prennent maintenant du bon temps, tout en célébrant leur attachement à leur maison mobile.

Les adeptes de Airstream sont des campeurs à part.

«Nous sommes des gens d’aventures qui aimons la nature, la contemplation des beaux paysages sauvages et qui savourons d’être autonomes en voyage», décrit Laurence Rivet, de Saint-Apollinaire.

Ce sont surtout des amoureux fous de leur engin gris métallisé.

«J’aime leur rondeur, les fenêtres, le design intérieur», confie Lucie Robichaud, la compagne de Bernard Lanteigne.

Sur la question de l’agencement, Laurence Rivet approuve: «C’est incroyable comment ils ont pensé l’espace intérieur. Il y a du rangement partout. On ne se sent pas à l’étroit.»

Jean-Guy Deschênes, de Montréal, vante la solidité de son véhicule.

«J’ai la mienne depuis 50 ans et elle roule très bien. Si tu l’entretiens, sa longévité est infinie. Les essieux se changent seulement tous les 40 ans. L’équipement est fiable. Mon réfrigérateur est d’origine.»

Certains sont à ce point des passionnés qu’ils ont baptisé leur Airstream. Celle de Laurence Rivet et de Jean-Pierre Sabourin s’appelle Marilou. «C’était le nom de notre premier chat», révèle-t-elle.

«La mienne, c’est Pickwick», annonce, fièrement, Gilles Daigle. Dans son jeune temps, il est resté en émoi devant une pancarte commerciale à l’effigie de la bière anglaise éponyme. Ce souvenir l’a marqué.

Affectionner les Airstream n’est pas une affaire du passé. La marque conçue en 1934 par Wally Byam produit toujours des modèles. Leur popularité se répand en Europe et en Asie.

Une moderne ou une ancienne? Chacun a ses préférences. Jean-Guy Deschênes est un inconditionnel des premières séries.

«Ils sont de meilleure qualité avec une finition en acajou et, pour le revêtement extérieur, un aluminium plus mince et plus résistant», assure-t-il.

Quelle que soit l’année de leur roulotte, ces visiteurs ne passent pas inaperçus, où qu’ils aillent. Le groupe reprendra la route mercredi matin, chacun dans sa direction.

Des passionnés

Les amateurs de Airstream ne tarissent pas d’éloges au sujet de leur objet sur roues fétiche.

«On dit que c’est l’une des 100 plus belles choses que les États-Unis ont créées. Je suis d’accord», déclare Bernard Lanteigne.

François Martin, de Saint-Eustache, renchérit en affirmant que dans des écoles d’art américaines, des cours sont consacrés à ces roulottes qu’il qualifie d’«indémodables».

«Une Airstream, c’est une œuvre d’art.»

Un exemplaire est conservé au MoMA, le Musée d’art moderne à New York. L’engouement pour ces véhicules ne date pas d’hier. Depuis longtemps, ils font partie de la culture américaine.

Rappelons pour l’anecdote que c’est dans une Airstream que les premiers astronautes à avoir marché sur la lune ont vécu leur quarantaine, à leur retour sur terre, en 1969.