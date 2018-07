Trump ne voit pas pourquoi les Russes auraient interféré avec l’élection

Contredisant de nouveau les agences américaines du renseignement, le président Donald Trump a déclaré lundi qu’il ne « voit pas pourquoi » la Russie aurait interféré avec le déroulement de l’élection présidentielle en 2016.

Il a tenu ces propos au terme d’une rencontre en tête à tête de deux heures avec son homologue russe Vladimir Poutine. On avait tout d’abord prévu que les deux leaders discuteraient pendant 90 minutes.

Pour sa part, M. Poutine a dit que la question de la « prétendue interférence » russe a été soulevée par M. Trump. Il a dit avoir « dû répéter que l’État russe n’a jamais interféré, et n’a aucune intention d’interférer » avec le processus électoral américain.

Il a toutefois admis avoir souhaité la victoire de M. Trump « en raison de ses politiques », mais a assuré n’avoir posé aucun geste en ce sens.

M. Trump a répété qu’il n’y a eu « aucune collusion » entre sa campagne et le Kremlin et il a refusé de condamner l’ingérence russe, dont les renseignements américains confirment l’existence.

M. Poutine a ajouté que, règle générale, les discussions avec M. Trump se sont déroulées dans une atmosphère « cordiale et professionnelle », et qu’elles ont été « utiles ».

M. Poutine a vanté les efforts de M. Trump pour dénouer les tensions nucléaires avec la Corée du Nord et les deux hommes ont convenu de poursuivre leurs échanges concernant le contrôle des armes.

M. Trump avait précédemment lancé sur Twitter lundi matin que « plusieurs années d’idiotie et de stupidité » de la part des États-Unis sont responsables des relations difficiles entre la Maison-Blanche et le Kremlin, et non l’ingérence de Moscou dans les élections américaines ou l’annexion de la Crimée par la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a rapidement répondu « Nous sommes d’accord », également sur Twitter.

Le président américain a déclaré, dès les premiers moments de sa conférence de presse conjointe avec M. Poutine, que « tout ça a changé il y a environ quatre heures ».

Le Congrès critique Trump

Des élus du Congrès des deux partis ont déploré que M. Trump ait une fois de plus nié la possibilité que les Russes se soient ingérés dans la dernière campagne.

Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a déclaré qu’il « ne faisait aucun doute » que la Russie s’était immiscée dans le dernier scrutin.

« Le président doit comprendre que la Russie n’est pas notre allié », a-t-il déclaré.

Le sénateur républicain Jeff Flake a jugé que les propos du président étaient « honteux ».

« Je n’aurais jamais pensé qu’un jour notre président américain serait sur la même scène que le président russe et blâmerait les États-Unis pour l’agression russe », a-t-il écrit sur Twitter.

Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a pour sa part parlé d’un « jour triste pour les États-Unis ».

« Que le président des États-Unis se range du côté du président Poutine contre les forces de l’ordre américaines, les représentants américains de la défense et les agences américaines de renseignement est irréfléchi, dangereux et faible », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.