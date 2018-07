Autres accusations contre un homme d’Eel River Crossing

Cinq autres accusations ont été portées contre un homme d’Eel River Crossing à la suite d’une comparution en cour provinciale à Campbellton, lundi.

Kevin Lavallée, âgé de 39 ans, est accusé de possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic, de menaces de mort, de voies de fait, de menaces d’atteintes aux biens d’autrui, de possessions d’une arbalète et de munitions sous le coup d’une interdiction et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Le 9 juillet, le Groupe de la réduction de la criminalité du District du Nord-est de la GRC a arrêté un homme d’Eel River Crossing après avoir reçu une plainte.

Le lendemain, après une enquête sur des menaces proférées, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Welsh, à Eel River Crossing, et a saisi ce que l’on croit être de la cocaïne, ainsi que des médicaments sur ordonnance et des objets associés aux drogues.

Après avoir comparu en cour provinciale à Campbellton le 10 juillet, Kevin Lavallée a été accusé de profération de menaces, de harcèlement criminel et de voies de fait. Il restera en détention et comparaîtra de nouveau en cour mercredi, pour son enquête sur le cautionnement.