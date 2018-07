Charlo: 20 ans de Splash d’été

Aussitôt que l’immense chapiteau est monté sur la plage à Charlo, c’est le signe que l’été bat vraiment son plein au Restigouche!

Le Splash d’été aura lieu cette année du 19 au 22 juillet, une année anniversaire pour ce festival estival qui célèbre ses 20 ans d’existence.

Le maire de Charlo, Denis McIntyre, était simple conseiller municipal il y a vingt ans. Il faisait également partie du tout premier comité organisateur du festival. Il en fut d’ailleurs membre durant de nombreuses années avant de le présider.

«L’idée avec le Splash d’été, c’était d’avoir quelque chose qui mette notre plage en valeur, y amener des activités. Car les gens se plaignaient – avec raison – qu’on avait une superbe plage et que l’on ne l’utilisait pas à sa juste valeur», se souvient-il.

M. McIntyre estime que le festival a connu une belle progression depuis ses débuts et vraiment réussi à se démarquer au Restigouche, réussissant autant à attirer la population locale que son lot de touristes. «Grâce à la plage, il a apporté un élément plus estival, plus festif. Et à celui-ci s’est greffé assez tôt une autre activité intéressante, soit la Traversée à la nage de la baie des Chaleurs. Le concept a quelque peu changé depuis quelques éditions, mais on a toujours un rendez-vous pour les nageurs d’endurance», note M. McIntyre.

Plus que de simplement proposer des activités, l’objectif du festival est d’amasser des fonds pour l’entretien et l’amélioration de la plage.

«Grâce aux profits, on a pu entretenir la plage, agrandir le stationnement, construire des gazebos. Une partie de notre chapiteau, de notre terrain de jeux pour enfants et de notre nouveau débarcadère a aussi été payée par le festival. On utilise la plage, mais on y réinvestit afin de continuellement l’améliorer pour que les gens continuent d’y venir», ajoute M. McIntyre.

À surveiller

Bien que des activités aient lieu jeudi, l’ouverture officielle du festival aura lieu vendredi avec un défilé de lumière et des feux d’artifice. Le lendemain, les amateurs de natation pourront assister au Défi Natation Charlo de 3 km, 6 km et 9 km. En journée, on propose également le tournoi annuel de volleyball ainsi qu’une compétition de motomarines. Celle-ci se terminera avec une soirée musicale sous le chapiteau. Finalement dimanche, les activités seront relancées avec la course à pied des Aventuriers (1 km, 5 km et 10 km).