La disparition d’un bambin sème l’émoi dans le Nord-Ouest

La disparition soudaine d’un jeune garçon âgé d’à peine trois ans et demi a causé toute une commotion dans la petite communauté de New Denmark, au sud de Grand-Sault.

La GRC a indiqué avoir reçu un appel d’urgence lundi vers 16h45, l’informant qu’un bambin avait échappé à la surveillance de sa gardienne.

Un vaste déploiement impliquant plusieurs agents de la GRC s’est alors immédiatement mis en branle.

Des témoins ont raconté que des véhicules d’urgence qui tentaient de gagner New Denmark le plus rapidement possible ont ainsi été aperçus filants à toute vitesse dans les rues de Grand-Sault et du village de Drummond.

Plusieurs de ces axes font de plus actuellement l’objet de travaux routiers majeurs causant souvent d’importants bouchons de circulation.

«Lorsqu’il s’agit d’une disparition d’enfant, toutes les secondes et les minutes sont importantes. Il faut tout de suite se dépêcher et sauter là-dessus, ériger un périmètre de sécurité et amasser de l’information», a tenu à préciser d’emblée Chantal Farrah, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

Retrouvé sain et sauf

Avec l’aide de renforts, les policiers sont parvenus à retrouver le petit bonhomme après des recherches intensives d’une durée de près de deux heures.

La GRC a expliqué que bambin a finalement été découvert sain et sauf à 18h50, dans le sous-sol de la résidence familiale.

«Notre enquête préliminaire tend à démontrer que l’enfant s’était probablement réfugié dans la cave avant de s’endormir profondément dans un endroit bien caché, car il ne répondait pas aux appels de sa gardienne et des policiers», a expliqué Chantal Farrah.

«Tout le monde était soulagé. C’était une situation éprouvante et particulière puisque nous ignorions tout ce temps s’il pouvait se trouver dans la maison, sur une route ou dans un boisé. L’important est que toute cette histoire s’est finalement bien terminée et que le petit a été retrouvé».

La gardienne et les proches du jeune enfant s’en sont heureusement tiré avec une bonne frousse.