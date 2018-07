Une brasserie de Bathurst abandonne les pailles de plastique

Pour des raisons environnementales, la brasserie Au Bootlegger de Bathurst a abandonné les pailles de plastique.

À travers ce geste, la brasserie Au Bootlegger de Bathurst vient de rejoindre la longue liste des bars et restaurants à travers le pays qui ont banni les pailles de plastique.

«Cela fait plusieurs mois qu’on en parlait et c’est le 14 mars qu’on a décidé d’éliminer les pailles de plastique dans notre brasserie. On veut faire notre part dans la protection de notre environnement», a déclaré Katherine Lanteigne, une des propriétaires de la brasserie.

«Nous avons plusieurs solutions pour remplacer les pailles de plastique, dont les pailles en carton. On est plus à l’aise avec celles-ci. »

Abandonner les pailles de plastique à un impact économique, indique Mme Lanteigne.

«C’est sûr que c’est coûteux d’utiliser les pailles en carton contrairement aux pailles de plastique.»

Cette initiative de la brasserie Au Bootlegger cadre parfaitement avec l’objectif de l’association Zéro déchet Chaleur, qui est de réduire considérablement la consommation de plastique. Son président Christophe Couverchel mentionne que c’est un excellent début de voir un commerce de la région qui abandonne les pailles de plastique.

«On sait que les pailles de plastique sont une des choses qu’on retrouve le plus couramment sur les plages de la région et dans la mer. Avec cette initiative, on contribue à dépolluer notre environnement de ces déchets plastique. De notre côté, nous continuons à sensibiliser les marchands de la région aux différentes alternatives à l’utilisation du plastique. »

Défi des familles

L’association Zéro déchet Chaleur organise une nouvelle activité intitulée Défi des familles dans la région de Beresford. L’objectif de ce défi est d’initier cinq à dix familles de la région de Beresford à réduire le volume de leur déchet plastique.

«Durant six mois , nous allons guider ces familles en leur apprenant des gestes simples et faciles pour réduire leur déchet plastique. Le processus de sélection des familles débute la semaine prochaine», de confier M. Couverchel.