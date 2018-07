Alain Lang nommé directeur de la Force policière d’Edmundston

L’inspecteur Alain Lang prendra sous peu la direction de la Force policière d’Edmundston. Celui-ci remplacera l’actuel chef, Gilles Lee, qui a décidé d’opter pour la retraite.

Dans le cadre de sa réunion publique mensuelle tenue mardi soir, le conseil municipal a approuvé cette nomination du prochain directeur de la Force policière qui entrera officiellement en fonction le 28 septembre prochain.

Dans le cadre de sa longue carrière policière, Alain Lang a principalement œuvré au sein de la GRC, avant de joindre les rangs de la Force policière d’Edmundston en janvier 2017 à titre d’inspecteur et responsable des opérations.

Durant son passage de 24 années à la GRC, il fut entre autres sous-officier responsable des opérations fédérales et superviseur des bureaux de Bathurst, de Saint-Léonard, de Woodstock et de St. Stephen.

Il était également responsable de la gestion des budgets, de la supervision des enquêtes majeures liées au crime organisé et des relations médiatiques.

«M. Lang a amplement fait ses preuves dans le domaine policier et détient un solide bagage d’expériences professionnelles et de formations qui profitent grandement à la Force policière. Nous sommes convaincus que M. Lang saura mettre à profit ses expériences et son leadership pour faire progresser notre force policière», a affirmé par voie de communiqué Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Plus de détails à venir