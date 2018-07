Eau et égouts: trois projets complétés dans la région Chaleur

Trois projets évalués à plus de 1 million $, visant des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ont été réalisés dans les municipalités de Bathurst, Beresford et Pointe-Verte.

Des améliorations ont été apportées à Bathurst, le long de la rue Dumaresque, de l’avenue Murray et de la rue Bridge. La Ville de Beresford a remplacé les réseaux d’eau et d’égout sanitaire des rues Maurice et Luc. À Pointe-Verte, le réseau de collecte des eaux pluviales a été amélioré grâce à l’installation d’un nouvel égout pluvial dans le secteur de la rue du Parc Ouest.

Le gouvernement provincial investit plus de 270 000$ et le gouvernement fédéral investit plus de 540 000$ dans ces projets par l’entremise du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées. Les municipalités de Bathurst, de Beresford et de Pointe-Verte fournissent le reste du financement pour leur projet respectif.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale sur l’eau potable et le traitement des eaux usées.