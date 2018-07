Le «Ruban de Möbius», une structure mathématique géante située devant l’entrée de l’école Mgr-Martin de Saint-Quentin, a récemment été inauguré. La cérémonie d’inauguration a été animée par le donateur qui a rendu possible ce projet d’une valeur de 20 000$, soit le professeur Donald Violette. On voit ici M. Violette – qui enseigne les mathématiques à l’Université de Moncton – en compagnie de la structure. Cette dernière est haute de près de quatre mètres et a un diamètre de près de deux mètres.