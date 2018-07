Réorganisation à Tracadie: cinq pompiers volontaires remerciés

La municipalité de Tracadie réorganise son service d’incendie. Et cela engendre d’importants changements, dont le remerciement de cinq pompiers volontaires.

Le projet de construction d’un troisième centre de secours prend forme. Il se situera dans le quartier 1, celui qui regroupe Four Roads, Six Roads et Sainte-Rose.

Un projet-pilote va débuter lundi. Cinq pompiers employés à plein temps seront affectés aux casernes du centre-ville et de Rivière-du-Portage.

«Depuis le regroupement, le territoire de la municipalité s’est beaucoup agrandi. Nous avons aujourd’hui des industries que nous n’avions pas avant, des foyers de soins, des maisons résidentielles évaluées à 400 000$, voire 500 000$, des commerces qui vendent des produits chimiques… Face à cette évolution, nous avons le devoir d’offrir à la population un service adapté», explique Daniel Hachey, le directeur général

Dans le cadre de cette refonte, cinq pompiers volontaires ont été remerciés. L’un d’eux a accepté de nous parler sous couvert d’anonymat. Il nous a confié son sentiment.

«Je suis surpris, je ne m’y attendais pas. J’aimerais qu’on m’explique pourquoi. Ça m’attriste. J’avais ça à cœur.»

Plus de détails à venir.