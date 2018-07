Un fuyard arrêté par la GRC à Saint-Léonard

La GRC a arrêté un homme de 29 ans de Saint-Quentin recherché en vertu d’un mandat pour avoir fui les policiers après un accident.

Yves Leo Paul Levesque a été arrêté le 19 juillet, vers 20 h, à Saint-Léonard.

Le 5 juin, on l’a accusé de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et d’avoir fui la police en lien avec un incident survenu le 19 mars . Un policier avait alors tenté d’intercepter une voiture circulant sur le chemin Fort, à Perth-Andover. Le conducteur avait refusé d’immobiliser son véhicule et s’était enfui en conduisant de façon dangereuse. Le policier ne l’avait pas rattrapé. Au cours de l’enquête, on a établi que le conducteur était Yves Leo Paul Levesque.

Il fait aussi face à une accusation de manquement aux conditions de sa probation. L’accusé demeure en détention et comparaîtra en cour provinciale à Edmundston le 20 juillet.