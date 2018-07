Des sauveteurs de chats infatigables

La maîtresse de Israël et Poe a sortis ses jeunes Sphinx pour récolter des fonds au profit de CARMA. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La saison estivale est la plus occupée de l’année pour les bénévoles de CARMA (Cat Rescue Maritime) qui travaillent sans relâche à porter secours aux félins errants et à contrôler leur population.

La maison de Nicole Villeneuve-Fennell est remplie de petites boules de poils sur pattes. La présidente de CARMA a recueilli chez elle une quinzaine de chatons abandonnés. C’est sa manière à elle de sauver les chats errants.

«Ça en fait des minous, s’amuse Nicole. On ne peut les mettre tous dans la même pièce pour éviter la propagation de maladies. Ils sont isolés pendant au moins dix jours.»

Elle en prendra soin pendant quelques semaines avant de trouver une famille qui acceptera de les accueillir dans leur nouveau foyer.

Depuis 2007, CARMA gère un programme de piégeage/stérilisation/retour pour s’attaquer au problème de la surpopulation de chats. L’an dernier, l’organisme en a secouru plus de 500.

Une dizaine de familles d’accueil hébergent les chats de manière temporaire, ceux qui pourront se socialiser avec les êtres humains sont offerts en adoption contre un don minimum de 90$.

«Actuellement on en accueille 69, on est vraiment débordés pendant l’été», indique Nicole Villeneuve-Fennell.

Une fois un chat secouru, il est conduit chez le vétérinaire pour une évaluation médicale. Il faut s’assurer qu’il n’est pas atteint de leucose féline, une maladie virale redoutable, très contagieuse qui s’attaque au système immunitaire des chats.

Traitements anti-puces, vaccins, vermifuges, castration, stérilisation: les félins reçoivent un traitement médical complet. Cette facture, souvent salée, est absorbée par CARMA. Heureusement, certaines cliniques offrent des rabais à l’organisme.

Surpopulation

La stérilisation est la seule solution pour enrayer le phénomène de la surpopulation, insiste Nicole Villeneuve-Fennell. En moyenne, une chatte a trois portées de 12 chatons environ.

Bien souvent, des propriétaires ne font pas stériliser ou castrer leurs chats qui se reproduisent à grande vitesse. CARMA reçoit alors des appels lorsque la situation est devenue hors de contrôle.

«En février, nous sommes allés dans une communauté à l’extérieur de la ville et on a dû stériliser 28 chats», rapporte Nicole.

Le petit Rocky était probablement le plus amoché de la colonie. Une partie de son pelage était manquant et il avait perdu le bout de ses oreilles à cause du froid extrême.Très amaigri, il n’avait même pas l’énergie pour faire sa toilette.

Une des bénévoles l’a pris sous son aile et le chat a reçu un traitement d’antibiotique. L’animal s’est finalement bien remis et a été adopté au mois de mars. Ces histoires parfois tristes, parfois heureuses, la présidente de CARMA en a plein la tête.

Elle souvient aussi de John Boy, un jeune chat noir retrouvé après avoir été attaqué par un porc-épic. Son oeil avait été perforé par trois piquants. John Boy a dû subir une ablation du globe oculaire, mais son rétablissement s’est bien passé et il a trouvé une nouvelle famille.

«Si on n’était pas venu à leur secours, ils seraient morts à petit feu. Certains sont remplis de puces, de parasites, ils ont parfois des maladies comme la péritonite infectieuse la rhinotrachéite ou la leucémie virale féline. On voit des chatons qui arrivent émaciés, puis après quelques jours reprennent du poids, leur poil devient lustré et ils commencent à jouer, à retrouver leur joie de vivre.»

L’organisation à but non lucratif compte sur la générosité des gens pour financer ses opérations et s’acquitter de sa mission. Les bénévoles étaient rassemblés dimanche au parc du Centenaire pour diverses activités de collecte de fonds.

«On survit seulement grâce aux dons, souligne Nicole, qui tire aussi son chapeau à tous les bénévoles dévoués. Ce sont des gens qui ont un grand coeur. Ce sont des passionnés de la vie et des animaux!»