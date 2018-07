Tracadie: cinq nouveaux pompiers professionnels, cinq volontaires remerciés

Nouvelles équipes et nouvelle infrastructure, le service Incendie de la municipalité de Tracadie est en plein chamboulement.

À compter de lundi matin, cinq pompiers professionnels intégreront les casernes du centre-ville de Tracadie et de Rivière-du-Portage. Ils seront présents en journée, en permanence.

Ces secouristes ne sont pas des nouveaux visages. Ils étaient volontaires auparavant. Ils ont accepté de participer à un projet-pilote que les élus ont adopté en conseil municipal début juillet. Cette nouvelle organisation va être testée pendant cinq mois.

«À la fin, nous évaluerons les résultats et s’il convient de continuer à fonctionner ainsi. Cela donnera peut-être lieu à d’autres embauches ou alors au retour à l’ancien système», précise le directeur général de Tracadie, Daniel Hachey.

La municipalité souhaite renforcer son service Incendie. Dans ce but, elle le restructure de fond en comble. Ce qui signifie des arrivées, et aussi des départs forcés.

Cinq pompiers volontaires ont été remerciés. Ils viennent d’en être informés par lettre officielle. L’un d’eux a récupéré la sienne jeudi. Il est tombé des nues quand il en a découvert le contenu. Il a accepté de nous parler sous couvert d’anonymat.

«Je suis surpris, je ne m’y attendais pas. J’aimerais qu’on m’explique pourquoi. Ça m’attriste. J’avais ça à cœur.»

Il explique que cela faisait près de 20 ans qu’il se mettait à disposition, en cas de besoin. L’hiver dernier, il a validé un module de perfectionnement.

«Je faisais ça pour le public. Je suis dans ma trentaine. J’étais prêt à continuer pendant une quinzaine d’années.»

Sur ce point, Daniel Hachey n’alimente aucune polémique. «Ces remerciements s’inscrivent dans notre processus de réorganisation. C’est tout.»

La mairie en profite également pour mettre sur les rails la construction d’un troisième centre de secours, dont il est question depuis longtemps. Celui-ci est censé voir le jour dans le quartier 1, qui regroupe Sainte-Rose, Six Roads et Four Roads.

«Nous menons de front le recrutement et le chantier pour le bâtiment. Ça ne sert à rien de lancer les travaux si nous n’avons pas le personnel adéquat», poursuit le DG.

Le 28 juillet se tiendra une journée portes ouvertes, au centre communautaire de Sainte-Rose. Elle vise à constituer l’équipe de pompiers volontaires qui seront désignés pour ce secteur.

Pour postuler, les candidats (hommes et femmes) doivent avoir entre 18 et 55 ans, être motivés, disponibles et en bonne condition physique. Les personnes retenues seront ensuite formées.

«Nous recherchons une vingtaine d’individus.»

Concernant l’emplacement de la future caserne, l’achat d’un terrain est à l’étude.

«On a des options et on a fait des approches. On regarde, pour commencer, du côté de Six Roads, le long de la route 11. Ce serait facile d’accès et c’est sur cette voie que se produisent les accidents les plus graves. Mais rien n’est définitif. Les négociations peuvent prendre des mois», souligne Daniel Hachey.

Dans le quartier 1, on se réjouit de cette perspective.

«C’est sûr qu’avec une caserne à côté, on se sentirait plus en sécurité», admet René Landry, de Six Roads.

À Sainte-Rose, Armand LaPlante et sa conjointe y voient un intérêt financier.

«Ça nous mettrait à moins de 8 km d’une caserne de pompiers. Le prix de notre assurance habitation baisserait.»