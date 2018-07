Chris Collins: la plainte pour harcèlement au travail «en partie fondée»

La plainte pour harcèlement contre le président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick est «en partie fondée», selon une enquête indépendante.

L’avocate Leslie H. Macleod a complété son enquête et a déterminé que le député Chris Collins avait enfreint la directive sur le harcèlement au travail du Nouveau-Brunswick.

Le vice-président de l’Assemblée législative, Bertrand LeBlanc, a annoncé la nouvelle, lundi.

M. LeBlanc n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Le Parti progressiste-conservateur et le Parti vert ont décidé de ne pas commenter l’affaire.

Chris Collins a été suspendu du Parti libéral en avril, à la suite d’une plainte pour harcèlement déposé par un ancien employé de l’Assemblée législative.

M. Collins a aussi renoncé à ses responsabilités de président pour la durée de l’enquête.

Les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été rendus publics. On ne connaît pas non plus le nom ou le genre de l’auteur de la plainte.

Chris Collins et son avocat, T.J. Burke, n’ont pas répondu immédiatement à notre demande de réaction.

Le Comité d’administration de l’Assemblée législative s’est réuni pendant deux heures, lundi, pour étudier les conclusions de l’enquêteuse indépendante chargée de faire la lumière sur cette affaire.

À sa sortie de la rencontre, Bertrand LeBlanc a lu une brève déclaration écrite devant les médias.

«L’enquête a été réalisée de manière juste et impartiale. Il s’agit d’une enquête approfondie et celle-ci est maintenant terminée», a indiqué le député du Parti libéral.

«Le comité a reçu le résumé des conclusions rédigées par l’enquêteuse, lequel permet de conclure que la plainte de harcèlement contre le président de l’Assemblée, M. Collins, est en partie fondée et qu’il y a eu infraction à la directive sur le harcèlement au travail du Nouveau-Brunswick.»

Les députés du gouvernement sont majoritaires au sein du comité qui compte également deux députés progressistes-conservateur et un vert.

Le bureau du premier ministre et le Parti libéral n’avait pas réagit à la nouvelle, lundi en fin de journée.