Grand-Sault: paralysé depuis une balade à VTT qui a mal tourné

Des résidents de la région de Grand-Sault s’organisent afin de venir en aide à un de leur concitoyen qui devra se doter sous peu d’une camionnette adaptée.

Alyre Ouellette, qui habite dans la Communauté rurale de Saint-André, est cloué à un fauteuil roulant et est partiellement paralysé depuis un accident de VTT qui est survenu en aout 2016.

Question de pouvoir honorer ses rendez-vous médicaux et de reprendre certaines activités qui lui sont chères, le retraité de la multinationale McCain Foods et de l’usine du Dr Oetker prévoit faire l’acquisition d’une camionnette de marque Ford Transit F-150.

Cette liberté a toutefois un prix élevé, soit la somme de 72 000$.

Fabriquée aux États-Unis, la camionnette doit faire quelques détours par les villes de Québec et de Moncton avant d’aboutir éventuellement à Saint-André.

Il y a certes eu une aide financière du gouvernement et de la Fondation John Wood pour aider à l’acquisition du véhicule adapté et muni d’un élévateur, mais ces contributions sont loin de couvrir la totalité de la facture.

«Ça représente des dépenses de 367$ aux deux semaines, c’est un montant que nous ne sommes pas en mesure de payer», explique Paula Ouellette, la conjointe d’Alyre Ouellette.

Voilà pourquoi différentes activités ont été organisées afin de faciliter la mise en place de ce projet de vie prometteur.

Il y a tout d’abord eu une campagne lancée en 2016 sur la plateforme de financement GoFundMe qui a permis d’amasser un peu plus de 5400$.

Ce samedi après-midi, de 13h à 17h, Grand-Sault sera l’hôte d’une exposition gratuite de véhicules à moteur qui se tiendra chez le détaillant OK Tire, situé sur le chemin Madawaska.

On y attend quelques dizaines de propriétaires de voitures de collection, de véhicules modifiés, de VTT et de motocyclettes qui feront l’étalage de leurs bolides.

Plus tard cet automne, le Fonds Alyre Ouellette procèdera au tirage d’un VTT côte à côte Yamaha et de quelques prix de 1000$ en argent comptant.

Le tirage se déroulera le 6 octobre, dans le cadre d’une soirée festive qui aura lieu à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Des informations au sujet de cet évènement sont disponibles sur Facebook alors que les billets pour la soirée et le tirage sont disponibles par commande téléphonique et dans différents commerces de Grand-Sault, de Drummond et de Saint-André.

Il va de soi qu’Alyre Ouellette attend le grand jour avec impatience. Son regard et ses propos sont porteurs d’espoir.

«À partir du moment où j’aurai cette fourgonnette, je pourrai participer à des activités sociales comme me baigner à la piscine, manger au restaurant, rencontrer mon médecin de famille, mon dentiste ou simplement visiter des endroits. Je ne suis pas allé nulle part depuis presque deux ans, c’est plate d’être tout le temps ici entre quatre murs», relate-t-il.

Un accident qui porte à réflexion

L’accident qu’a subi Alyre Ouellette n’est pas sans rappeler les dangers qui guettent en tout temps les utilisateurs de véhicule tout-terrain.

Le 20 aout 2016, la victime circulait à bord de son VTT en compagnie de sa conjointe et d’amis dans un sentier situé dans la région de Dalhousie lorsque le pire est survenu.

Son véhicule a circulé sur des racines d’arbre en grimpant une butte, ce qui est à l’origine de l’accident et de plusieurs séjours en centre hospitalier et en réadaptation.

Paralysé au départ en raison des graves blessures infligées, le résident de Saint-André est parvenu à retrouver un certain degré de mobilité dans ses membres supérieurs.

Sa conjointe s’en est quant à elle tiré avec plus de peur que de mal, quoique l’accident a profondément changé la vie du couple.

Alyre Ouellette ne se gêne pas pour servir une mise en garde aux nombreux adeptes de ballade en VTT.

«Tout ce que je peux dire, c’est d’être prudent et de faire bien attention, car tout arrive très vite. Dans mon cas, deux secondes et c’était fait.»

Malgré le drame, il conserve le VTT à l’origine de l’accident dans son garage et il n’hésite pas à partager son récit à quelques pas du véhicule.

Il n’est d’ailleurs pas question pour lui de s’en départir afin d’effacer les mauvais souvenirs.