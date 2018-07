Les moustiques sont-ils plus nombreux qu’à l’habitude?

La fonte rapide de la neige et le printemps pluvieux ont certainement contribué au cycle de reproduction du moustique. - Archives

Il est difficile de dire s’il y a abondance de moustiques dans la province selon Stephen Heard, professeur au département de biologie de l’Université du Nouveau-Brunswick. Toutefois, il peut facilement concevoir pourquoi les gens ont cette perception.

«La fonte rapide de la neige et les temps pluvieux (au printemps) ont certainement contribué au cycle de reproduction du moustique», raconte le professeur.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les moustiques se reproduisent dans les cours d’eau où il y a peu de courant. Les marais salés aux abords des océans en sont un bon exemple, explique M. Heard.

«Ils peuvent aussi pondre leurs œufs dans les endroits où l’eau parvient à s’accumuler facilement et où elle peut stagner assez longtemps.»

Les piscines pour enfants où il n’y a pas de chlore ou les gouttières sont des endroits propices, entre autres. Tout comme les bains d’oiseaux.

Les larves – qui agissent comme des filtreurs pour se nourrir – prendront quelques semaines avant d’atteindre l’âge adulte. Ce n’est qu’à ce moment qu’ils volent.

«Si vous observez un bassin d’eau, vous pouvez voir les larves, indique-t-il. Elles ressemblent à des virgules ou des apostrophes.»

M. Heard estime qu’il y existe environ 24 espèces de moustiques dans la province. À l’échelle nationale, il est plutôt question de 80 à 90 espèces.

«Certaines d’entre elles piquent les humains alors que d’autres ne piquent que les animaux, explique-t-il. Rares sont les espèces qui piquent les deux, mais c’est possible. Ce sont ces espèces qui propagent le virus du Nil, notamment.»

La population de moustique est très variable d’année en année, selon le professeur. Ceci explique pourquoi il est difficile d’avancer avec certitude qu’il y a bel et bien une augmentation annuelle de l’insecte.

De plus, la présence de moustiques est à son maximum à l’aube et au crépuscule.

«Comparer aux mouches à chevreuil, les moustiques ne sont pas de voleur très agile. Ils sont plutôt frêles et ont beaucoup de difficultés combattre le vent. C’est la raison pourquoi on en aperçoit plus en soirée.»

S’il n’y a pas de solution absolue pour éloigner complètement les moustiques, le professeur suggère tout de même quelque conseil.

«Réduire l’accumulation d’eau est une option pour aider à réduire la quantité de moustiques, note-t-il. Étant donné qu’ils aiment la végétation lorsqu’ils ne volent pas, c’est idéal d’avoir une certaine grandeur de pelouse. Les buissons ne sont pas idéals.»

Les temps plutôt secs, comme ce fût le cas dans les derniers jours, diminuent la population de moustiques.

Une théorie intéressante

Stephen Heard a une théorie fort intéressante pour expliquer la croissance des moustiques dans la province.

Dans la dernière décennie, il y a eu une chute drastique au sein de la population de petite chauve-souris brune. Phénomène qui s’explique par la présence d’une infection fongique nommée le syndrome du nez-blanc.

En l’occurrence, la population du petit mammifère est presque éradiquée à ce jour, note M. Heard.

«Comme vous le savez sûrement, les chauves-souris mangent beaucoup d’insectes.»

«Ce qui est curieux, c’est que depuis la disparition de cette espèce, nous avons des raisons de croire qu’elles se seraient nourries de moustiques.»

Bien qu’il ne peut l’appuyer avec des données concrètes ou des études sur la matière, la coïncidence entre les deux phénomènes pique la curiosité des chercheurs.

Le chercheur pose deux hypothèses pour répondre à son questionnement.

«Est-ce que ça veut dire qu’il y a en effet beaucoup plus de moustiques? Ou est-ce que ça veut dire que d’autres espèces qui se nourrissent de moustiques – tels que les hirondelles et les martins – profitent de leur absence pour se nourrir?»

«Il y a dans cela quelque chose d’intéressant pour moi. Ça témoigne du fait qu’il est possible qu’un changement au sein d’un écosystème en provoque un autre.»