Nouveau pont d’Inkerman: les travaux d’ingénierie sont lancés

Les efforts du Comité du pont d’Inkerman portent leurs fruits. Les travaux d’ingénierie et de conception ont été lancés en vue de remplacer l’ancienne structure, détruite dans un incendie en septembre.

Le gouvernement provincial investit 300 000$ pour réaliser ces travaux. Le processus a déjà débuté. Les premières étapes consistent à déterminer les différentes options sur la table ainsi que les coûts liés à la reconstruction du pont, informe Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque-Miscou et ministre de l’Agriculture, des Mines et Affaires rurales.

«Nous sommes vraiment contents!», lance Glenda Robichaud, présidente du Comité du pont d’Inkerman.

«On a aussi fait une demande pour que le comité puisse s’asseoir à la même table (que les ingénieurs) pour que tous nos besoins soient entendus.»

Les rumeurs circulaient depuis quelque temps, fait savoir Mme Robichaud.

«Ça fait un bout qu’on sait que le gouvernement a embauché des ingénieurs. On entendait beaucoup de choses, mais on a enfin eu une réponse officielle, soit que le gouvernement a débloqué de l’argent. D’ici l’automne, on va avoir une meilleure idée des coûts et de la structure proposée.»

Le pont d’Inkerman a été détruit lors d’un incendie en septembre 2017, qui serait d’origine suspecte selon la GRC. Le comité a été fondé peu après. Le pont était utilisé par les amateurs du cyclisme, de véhicules tout-terrain et de motoneige.

«Ça fait longtemps qu’on parle aux députés de la région. On nous donnait de l’information au compte-gouttes, mais c’est la première fois depuis le début que je peux dire que je suis vraiment rassurée. On a eu une très bonne discussion avec le ministre Roussel. Il est derrière nous!», a ajouté Mme Robichaud.

Le Comité du pont a aussi lancé une loterie chasse à l’As pour financer ses activités. La valeur du prochain tirage, qui aura lieu le 26 juillet, est évaluée à 285 000$.

«Ça va super bien. Il reste 24 cartes dans le paquet. Ça commence à grossir. Il y avait des gens de Fredericton, d’Edmundston et de Kouchibouguac qui sont venus acheter leurs billets. Les gens nous soutiennent. C’est touchant.»

Nouveau parc et nouvelle patinoire

Wilfred Roussel a aussi annoncé d’autres investissements dans la Péninsule acadienne. Le gouvernement provincial a notamment offert 34 000$ à l’Association sportive de Coteau-Road. L’organisme mène un projet d’une valeur de 68 000$ qui vise à reconstruire la patinoire et à améliorer les installations existantes.

Un nouveau terrain de jeux sera également construit à Miscou grâce à une subvention de 10 000$. L’argent permettra d’ériger une première structure sur le terrain de jeux qui sera situé en face de l’église.