Trouver un logement: mission presque impossible pour des parents de Dieppe

Une mère de Dieppe monte aux barricades pour dénoncer la discrimination que subissent les parents de jeunes enfants aux mains de certains propriétaires de logements locatifs. L’Acadie Nouvelle est allée à sa rencontre.

Jessica Chamberlain nous accueille chez elle, lundi avant-midi. Tout près du comptoir de la cuisine, son bébé de trois mois à peine se trouve dans son siège dans le salon, sage comme une image.

«Il est tout le temps de même», dit-elle en lui jetant un coup d’oeil bienveillant, un gros sourire au visage.

C’est dans ce modeste appartement que cette étudiante en traduction à l’Université de Moncton, son conjoint et le petit Malik demeurent depuis l’année dernière. Ils ont aussi un chat qui ne semble pas trop intimidé par la visite.

Leur logement n’est pas énorme, mais il est bien situé et plutôt abordable. Le hic, c’est qu’il se trouve dans un sous-sol. Doté de très petites fenêtres, il n’est pas très lumineux.

«On trouve qu’il n’y a pas assez de clarté pour le petit et on aimerait avoir des fenêtres», explique Jessica Chamberlain.

Elle raconte comment son petit bout de choux dort souvent très tard le matin. Elle se demande si ce n’est pas peut-être parce qu’il n’est pas exposé à beaucoup de lumière naturelle.

Et puis elle se sent elle-même un peu à l’étroit chez elle.

«Ce n’est pas vraiment plaisant dans un sous-sol pour moi non plus. Je suis en congé de maternité, j’aimerais avoir une cour. Vivre dans un duplex ou avoir un appartement avec un balcon, n’importe quoi.»

Chercher la perle rare

En avril, peu après la naissance de leur bébé, elle et son conjoint se sont mis en quête d’un nouveau logement à louer. Ils ont cependant eu droit à de mauvaises surprises.

Il y a tout d’abord eu les petites annonces publicisant des logements pour adultes seulement. Et celles qui laissaient carrément entendre – pas toujours très subtilement – que les enfants n’y sont pas les bienvenus.

«La plupart (des propriétaires), je ne les appelle même pas parce que c’est écrit sur Kijiji qu’ils ne veulent pas d’enfants, où que les appartements sont pour des locataires “quiet” ou “mature”.»

À plus d’une reprise, ils ont cru avoir trouvé la perle rare. En plein dans leur budget, un beau gros appartement lumineux. Et surtout: pas de condition interdisant la présence d’enfants. La totale. Jessica Chamberlain a donc passé un coup de fil à la propriétaire.

«Le petit faisait de petits babillages en arrière. Il ne braillait pas. Elle a dit “est-ce que c’est un enfant que j’entends en arrière?” Je lui ai répondu que oui et je lui demandé si cela la dérangeait. Elle m’a dit “bien, est-ce que c’est le tien?” Je lui ai dit que oui. Elle m’a répondu qu’ils ne prenaient pas d’enfants. C’était vraiment sec.»

Elle n’en revenait tout simplement pas et confie qu’elle était déçue de devoir faire une croix sur cet appartement répondant à tous leurs critères.

Une autre fois, elle et son conjoint se sont pointés pour visiter un appartement prometteur.

Le petit Malik était avec eux, tout emmitouflé dans son siège pour bébés. Ils ont été accueillis par une personne qui leur a dit que la propriétaire n’était pas là, mais qu’elle allait les rappeler.

«Puis là, on n’a jamais eu de nouvelles. On lui a envoyé un message texte et elle ne nous a pas répondu. Je suis allée sur Kijiji et l’annonce était encore là. Ça fait que… c’est pourquoi? Est-ce que c’est parce qu’on a un petit?»

Elle comprend mal pourquoi des propriétaires leur tournent le dos ainsi, alors que certains d’entre eux sont prêts à accueillir des étudiants qui sont pas mal plus bruyants que son bébé.

«Je trouve ça dommage qu’ils ne veulent pas d’enfants dans les appartements. Je ne comprends pas ce qui est le point, vraiment.»

Elle confie aussi qu’elle a été surprise de constater qu’elle n’est vraiment pas la seule à encaisser de tels refus. Sur Facebook, elle a trouvé de nombreux témoignages qui ressemblaient à s’y méprendre à ce qu’elle vit en ce moment.

En attendant de trouver un logement où elle pourra s’établir avec toute sa petite famille (préférablement avec le chat aussi), elle poursuit sa recherche.

Elle demande si elle ne finira pas par jeter l’éponge et retourner vivre chez des proches dans le nord de la province, d’où elle est originaire, jusqu’à la fin de son congé de maternité.

«Au moins on a un toit sur notre tête pour le moment», se console-t-elle.

Jessica Chamberlain en compagnie du petit Malik, dans la chambre de ce dernier. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Discriminer en fonction de l’âge: est-ce permis au N.-B.?

La situation dans laquelle se retrouve Jessica Chamberlain et sa petite famille n’est clairement pas idéale. Mais le traitement que leur ont réservé certains propriétaires tient-il la route, légalement parlant?

Pour y voir plus clair, nous en avons discuté avec le directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Marc-Alain Mallet.

En entrevue téléphonique, il précise tout d’abord qu’il ne peut se prononcer sur des cas précis, que chaque dossier est différent et qu’il n’a pas mené d’enquête sur celui qui nous intéresse.

Il affirme toutefois que l’âge est tout à fait un motif de discrimination en vertu de la Loi sur les droits de la personne.

«Il y a 17 motifs de discrimination en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Ces 17 motifs-là incluent l’âge dans quatre secteurs: les secteurs de l’emploi, de l’habitation, de l’hébergement et des avis publics.»

«En vertu de la Loi sur les droits de la personne, il est interdit à toute personne – directement ou indirectement – de discriminer en matière d’habitation en ce qui a trait à l’âge», dit-il.

Vérification faite, l’article 5(1) de ce texte législatif provincial est clair. Très clair, même. On peut y lire qu’il est interdit de «refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement» pour un motif de distinction illicite.

L’âge et la «situation de famille» (le fait d’avoir ou non des enfants, entre autres) sont deux de ces motifs.

Au Nouveau-Brunswick, selon cette loi, il est aussi illégal de discriminer en fonction de l’âge pour ce qui a trait «aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.»

Des recours pour les parents

Lorsque l’on demande au directeur de la Commission des droits de la personne ce que peuvent faire les parents qui estiment qu’ils sont victimes de discrimination parce qu’ils ont des enfants, il les invite sans hésiter à «appeler la commission tout de suite.»

«Le dépôt d’une plainte, c’est un service qui est gratuit. Après ça, si la plainte est acceptée, elle va passer à travers notre système et on va tenter de résoudre le problème», dit-il.

Ça, c’est si les deux parties acceptent de participer au processus de résolution.

«Sinon, après une évaluation de mon service juridique, ça va passer à l’enquête. Et là, on fait des entrevues, comme pour une enquête policière», explique Marc-Alain Mallet.

Si la plainte est jugée fondée, la Commission peut ensuite porter le dossier devant le tribunal indépendant quasi judiciaire chargé de statuer sur les questions liées droits de la personne dans la province, soit la Commission du travail Tribunal de l’emploi et du travail du Nouveau-Brunswick.