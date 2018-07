Délit de fuite mortel près de Bertrand: le conducteur plaide non coupable

Moment difficile pour Cindy Duguay, mardi après-midi. C’est à ce moment qu’a comparu, au tribunal de Caraquet, le jeune homme mis en cause pour l’accident mortel qui a coûté la vie à son père, Georges Larocque.

L’avocat de l’accusé, Me Jonathan-Roch Noël, a fait savoir à la cour qu’il plaidait non coupable. Il sera jugé début janvier.

La collision s’était produite non loin du Village historique acadien de Bertrand, sur la route 11, le 8 juillet 2017. L’automobiliste était âgé de 17 ans à l’époque. Lui et ses deux passagers auraient pris la fuite au lieu de porter assistance aux victimes.

Deux personnes sont mortes dans cet accident, deux autres ont été grièvement blessées. La fille d’une des victimes était présente au palais de justice, mardi. Depuis le début de la procédure judiciaire, elle assiste aux audiences au cours desquelles cette affaire est évoquée.

«C’est toujours plus douloureux quand c’est lui (le conducteur) qui est convoqué, plutôt que ses deux passagers parce que c’est lui qui conduisait, ce soir-là. Quand je le vois, je mange ma rage», confie-t-elle.

Le dossier se conclura par trois procès. Chacun des protagonistes aura le sien (ceux des autres jeunes incriminés se tiendront en octobre et en novembre). Cette perspective soulage Cindy Duguay.

«Des choses vont sortir. On saura peut-être vraiment ce qui s’est passé», espère-t-elle.

La lenteur du système met néanmoins sa patience, ainsi que celle de ses proches tout aussi éprouvés par le deuil, à rude épreuve.

«Ça a fait un an en début de mois. Le jeune sera jugé dans six mois. En attendant, il est libre. Il peut conduire. Il n’a aucune restriction. Nous, on vit avec ça tous les jours. C’est frustrant. On parle d’une affaire sérieuse. Il y a eu des morts et des blessés graves.»