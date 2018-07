Faire le plein coûte beaucoup plus cher qu’à pareille date l’an dernier

Les conducteurs du Nouveau-Brunswick auront probablement droit à un léger répit à la pompe d’ici la fin de la semaine. Les prix demeureront tout de même près de 20 cents le litre plus élevé qu’il y a un an.

Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit une baisse de 2 cents le litre du prix de l’essence dans les succursales du Nouveau-Brunswick et le reste des Provinces atlantiques. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données de contrats à terme sur le marché NYMEX laissent quant à eux prévoir une baisse d’environ 0,5 cent le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison est de 128,9 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, le prix maximum du litre de sans-plomb était de 107,9 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie ainsi 10,50$ de plus pour faire le plein.

Selon M. McTeague, les prix de l’essence traversent une période de volatilité.

«Les marchés de l’énergie évoluent en dents de scie avec des échanges volatiles et imprévisibles. Cela va mener à de la confusion et de l’incertitude alors que les conducteurs tentent de prédire la direction des prix. S’il y a plusieurs raisons de croire que les prix sont dus pour une correction vers le bas, il y a tout autant de signes indiquant que les prix seront plus élevés dans la deuxième moitié de l’année.»

Les prix les plus bas de l’essence dans la province mardi avant-midi, selon Gasbuddy, étaient dans les régions de Fredericton, de Moncton et de Shediac, où des postes d’essence affichent des prix sous 124 cents le litre.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient à Woodstock, à Grand-Sault, à Edmundston et à Campbellton, où ils se rapprochent du maximum de 128,9 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 125,9 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 131,5 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique, à 143,2 cents le litre en moyenne, alors que les plus bas sont au Manitoba, à 124,4 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.