Le festival ImaginAIR prendra son envol jeudi

Le festival ImaginAIR de Dieppe prendra son envol jeudi. Cirque, cerf-volant et musique en mettront plein la vue lors de cet événement qui en est seulement à sa deuxième année.

La ville de Dieppe voit grand pour son festival qui a attiré environ 6000 personnes en 2016. Les organisateurs s’attendent à recevoir 10 000 festivaliers cette année, sur le site du parc Dover, de jeudi à dimanche.

«Oui, on veut faire grandir le festival. On veut devenir le plus grand festival au Nouveau-Brunswick», a lancé la coordonnatrice de l’événement, Gabrielle Maillet en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Si la météo coopère cette fin de semaine, la Cité acadienne croit pouvoir atteindre son objectif d’achalandage grâce une programmation haute en couleur.

«T’as le côté spectacle où il y a l’émerveillement et t’as le côté où le citoyen ou le visiteur peut vraiment s’impliquer dans la création, que ce soit le cirque ou le cerf-volant», explique-t-elle.

ImaginAIR est né de la combinaison de deux festivals, le cirque et l’international du cerf-volant. En 2018, l’accent est sur le cirque. Des troupes provenant d’ici, du Québec et des États-Unis seront à l’honneur.

Flam Chen, une troupe de l’Arizona, promet un spectacle à couper le souffle vendredi et samedi soir. Attachés à d’énormes ballons, à 40 pieds dans les airs, des acrobates s’offriront en spectacle en manipulant des flammes.

«Ce sont de gros ballons gigantesques remplis d’hélium qui montent environ 40 pieds dans le ciel et des acrobates font des acrobaties à partir des ballons incluant du feu.»

Les acrobates de la troupe Flam Chen sont attachés des ballons d’hélium à 40 pieds dans les airs. – Gracieuseté: Ana Smith Gabrielle Maillet, coordonnatrice du festival ImaginAIR de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Dieppe est seulement la troisième ville à accueillir cette troupe au Canada. Environ 30 000$ d’hélium a été acheté et de grandes mesures de sécurité ont été mises en œuvre pour permettre le bon déroulement du spectacle à ne pas manquer selon Mme Maillet.

«En termes de sécurité, on a été obligé de mobiliser beaucoup de ressources, mais c’est parce qu’ils sont très professionnels et sécuritaires dans leur spectacle.»

LaboKracBoom, du Québec, est aussi à surveiller. La compagnie de création artistique offrira plusieurs performances lors du festival, du parkour aux marionnettes géantes.

«L’une de leurs spécialités est le parkour, de la course pour les casse-coups. Ce sont eux aussi qui apportent une marionnette géante qui s’appelle Déplacer les idées. C’est à ne pas manquer. On n’a jamais eu de marionnette géante dans la région. Elle fait 25 à 30 pieds de haut.»

Le festival mise aussi sur des artistes d’ici et espère même contribuer à développer l’industrie du cirque dans la région.

«On a une double vision qui est de développer le cirque localement pour qu’on ne soit pas toujours obligé d’aller acheter ailleurs. Il y a des artistes ici, Circus Stella est déjà un organisme à but non lucratif. La coquille est déjà là, mais ils ont besoin de notre support», souligne Gabrielle Maillet.

La musique sera aussi du rendez-vous avec DJ Elephant Skeleton, Art Richard, Old School, Camille Richard, Félix Belliveau et plusieurs autres.

La majorité des activités du festival ont lieu au parc Dover de Dieppe. L’entrée est de 2$ et de 5$ pour les spectacles de cirque. La programmation est disponible au Dieppe.ca.