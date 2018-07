Légalisation de la marijuana: MADD craint que le nombre d’accidents augmente

Les décès liés à l’alcool ou aux drogues sur les routes du Nouveau-Brunswick sont en augmentation selon des chiffres publiés par la GRC, lundi. MADD Canada – les mères contre l’alcool au volant – craint que la légalisation de la marijuana entraîne davantage d’accidents mortels sur les routes de la province.

Sur les routes patrouillées par la GRC au Nouveau-Brunswick, 22 personnes sont mortes dans un accident lié à la consommation de drogue ou d’alcool en 2017. Comme le rapportait mardi l’Acadie Nouvelle, il s’agit d’une augmentation de 29,4% comparativement à 2016.

En chiffres, cette augmentation semble plus minime. De 2016- à 2017, le nombre est passé de 17 à 22 accidents mortels où l’alcool ou la drogue était impliqué. Ça demeure trop, selon Anissa MacLeod, directrice générale pour MADD Canada en Atlantique.

«Je dois dire que ça ne m’étonne pas de voir qu’il y a toujours des problèmes. Malheureusement, il y a des personnes qui prennent des décisions et qui conduisent sous l’influence de l’alcool et de la drogue et qui continuent à le faire, et ce, même si on travaille très fort à sensibiliser le public, surtout les jeunes», indique Mme MacLeod.

Ces chiffres ne feront qu’augmenter selon MADD Canada, qui croit que la légalisation de la marijuana récréative en octobre fera en sorte que plus d’automobilistes choisiront de prendre le volant après avoir consommé du cannabis.

«On sait qu’avec l’arrivée de la légalisation de la marijuana cet automne, on va sûrement voir d’autres collisions et d’autres décès causés par des personnes qui conduisent sous l’influence. C’est dommage, mais on a déjà vu les preuves aux États-Unis dans les États où ç’a déjà été légalisé. On a vu plus collisions et plus de décès. Il va falloir qu’on continue à travailler très fort pour continuer à éduquer et sensibiliser la population», avance Mme MacLeod.

Le Denver Post a comptabilisé et analysé les données relativement aux accidents de la route mortels depuis la légalisation du cannabis à des fins récréatives en 2013 au Colorado. Résultat, le nombre d’automobilistes ayant consommé de la marijuana impliqués dans un accident mortel a augmenté de 40% , passant de 627 à 880 de 2013 à 2016.

Une étude de MADD révèle également que 19% des conducteurs impliqués dans un accident mortel en 2014 au Canada ont testé positifs au cannabis.

«Les statistiques démontrent pour la première fois au Canada que le taux de décès de personne qui conduisent sous l’influence de la drogue a dépassé le taux de mortalité pour les personnes qui conduisent sous l’influence de l’alcool. Donc, on sait très bien qu’il y a déjà des gens, en ce moment, qui conduisent sous l’influence de la drogue et, dans 50% des cas, ce serait lié à la marijuana.»

Il faut cependant souligner que tous ces accidents ne peuvent être directement attribuables à la consommation de cannabis puisque cette drogue peut laisser des traces dans le sang longtemps après que les effets psychoactifs se soient dissipés.

Par contre, dans son dossier exclusif, le Denver Post révélait que des tests ont démontré que 71 automobilistes impliqués dans des collisions mortelles avaient consommé du cannabis dans les heures qui précédaient l’accident.

MADD Canada compte donc redoubler d’efforts en matière de prévention. Un film préparé par l’organisme à l’attention des jeunes a déjà été projeté dans plusieurs écoles partout au pays. Il a été vu par un million d’élèves jusqu’à présent.

Pour les mères contre l’alcool au volant, la légalisation est simplement «un fardeau additionnel».