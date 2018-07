Opioïdes: le N.-B. songe à poursuivre l’industrie pharmaceutique

Le Nouveau-Brunswick songe à poursuivre l’industrie pharmaceutique en raison des effets néfastes des opioïdes.

Fredericton pourrait entamer sa propre poursuite ou se joindre à un recours judiciaire avec d’autres provinces canadiennes.

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, a fait part de ses intentions, mardi, lors d’une conférence téléphonique

«Nous devons maintenir nos efforts pour empêcher les gens de consommer des opioïdes de manière abusive et réfléchir à la meilleure façon de nous assurer que l’industrie pharmaceutique soit tenue responsable de la santé des gens du Nouveau-Brunswick et du fardeau financier imposé aux contribuables en matière de coûts de soins de santé », a déclaré le ministre de la Santé, Benoît Bourque.

Au moins 241 personnes ont perdu la vie au Nouveau-Brunswick en raison d’une surdose accidentelle d’opioïdes au cours des 11 dernières années

En 2016 seulement, 2816 décès ont été attribués aux opioïdes au Canada.

«En plus de ces décès tragiques, le nombre de visites en salle d’urgence reliées aux opioïdes a décuplé au cours des cinq dernières années», a dit M. Bourque.

«Nous avons dû augmenter les dépenses en soins de santé pour faire face à cette crise et fournir des soins essentiels et immédiats aux gens du Nouveau-Brunswick. »

Selon le gouvernement provincial, certaines données semblent indiquer que les sociétés et les distributeurs pharmaceutiques pourraient avoir participé à des activités qui ont mené à la crise des opioïdes, notamment de la publicité trompeuse et des fausses déclarations concernant l’efficacité de ces médicaments et la dépendance qu’ils entraînent.