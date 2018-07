Télé-Soins 811 répond maintenant aux questions sur la santé sexuelle

La population du Nouveau-Brunswick peut maintenant obtenir de l’information sur les services de santé sexuelle offerts dans la province par l’entremise de Télé-Soins 811.

Depuis 2017, le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon travaillent ensemble avec le ministère de la Santé et le fournisseur de services de Télé-Soins 811 afin d’établir des messages uniformes pour répondre aux besoins de la population en matière de santé sexuelle.

«Les gens peuvent désormais composer le 811 pour avoir accès à de l’information de la part d’une infirmière immatriculée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; ils ont ainsi la possibilité d’obtenir des renseignements et de judicieux conseils sur un problème de santé, et ce, sans avoir à se présenter à la salle d’urgence», a déclaré M. Gilles Lanteigne, président-

directeur général du Réseau de santé Vitalité.

«Ce partenariat permet aux Néo-Brunswickois d’avoir accès rapidement, facilement et de façon confidentielle à des conseils et à des services de santé sexuelle lorsqu’ils en ont besoin», a de son côté affirmé Karen McGrath, présidente-directrice générale du Réseau de

santé Horizon.

«Peu importe où les gens sont dans la province et peu importe l’heure de la journée, ils peuvent obtenir de l’aide de TéléSoins 811 pour toute question en matière de santé sexuelle.»

Les services offerts par l’entremise de Télé-Soins 811 incluent: de l’information sur les services cliniques de santé sexuelle et les différents services communautaires disponibles en matière de santé sexuelle; de l’information sur les options liées à la grossesse; des renseignements en matière de santé sexuelle (infections transmises sexuellement et par le sang, contraception, identité sexuelle et sexualité, programmes de vaccination offerts aux populations à risque, etc.).