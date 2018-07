Des travailleurs saisonniers réclament la démission du député Cormier

La manifestation organisée par des travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne se poursuit. Pour une deuxième journée consécutive, quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant le Centre culturel de Caraquet, où se trouvent les bureaux du député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Le ton a monté à plusieurs reprises. Plusieurs ont profité de la présence de M. Cormier pour le confronter, avec parfois des propos très tranchants. Certains ont réclamé sa démission.

«Vous ne faites rien. On a besoin d’aide. N’attendez pas que l’on soit dans une situation encore pire. Tu dis que tu nous supportes. On veut pas que tu nous supportes, on veut que tu nous aides», a lancé un manifestant.

«Vous travaillez pour votre pension. Vous pensez qu’on est des gens qui ne veulent pas travailler», a ajouté une femme.

Le député a rappelé son implication dans le dossier, avec la mise en oeuvre d’un programme d’aide à l’emploi, le dépôt d’une pétition à la Chambre des communes et la création d’une table de concertation.

«Je vous ai écouté, je travaille pour vous. On ne va pas vous laisser tomber. Tous les jours, je dis à mes confrères à Ottawa qu’il y a un problème avec le programme d’assurance-emploi dans la Péninsule acadienne et que nous avons besoin d’aide.»

Les manifestants demandent des changements au programme, surtout depuis la récente mise à jour des données dans la Région économique de l’assurance-emploi de Restigouche-Albert.

Depuis le 8 juillet, une personne doit travailler au moins 525 heures assurables pendant un minimum de 17 semaines de travail pour toucher à un minimum de 21 semaines de prestations régulières. Il y a un an seulement, une personne devait travailler 455 heures pour obtenir un minimum de 24 semaines de prestations.

La diminution s’explique par une baisse généralisée du taux de chômage dans la zone Restigouche-Albert, qui couvre la majorité du Nouveau-Brunswick, y compris les villes de Campbellton, de Bathurst, de Tracadie, de Miramichi et de Shediac.

Les prestataires demandent la création d’une zone exclusive pour la Péninsule acadienne. Le député Cormier ne croit pas qu’il s’agit de la meilleure solution.

Plusieurs craignent de ne pas arriver à accumuler un nombre suffisant d’heures assurables avant cet hiver. De nombreuses personnes croient que la meilleure solution demeure le rétablissement des critères d’il y a quelques années, soit 12 semaines et 420 heures de travail pour obtenir 35 semaines de prestations.

Le dialogue doit se poursuivre au cours des prochains jours. Une réunion de la Table de concertation sur l’assurance-emploi aura lieu jeudi à Bathurst. Les manifestants réclament la présence du ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos. Serge Cormier leur a plutôt assuré la présence d’employés du bureau du ministre.