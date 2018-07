Il ne se passera absolument RIEN à Caraquet du 12 au 15 septembre

Si le festival est à l’image de la conférence de presse de mercredi soir, il ne se passera absolument RIEN à Caraquet au mois de septembre, moment auquel le nouveau rendez-vous d’humour doit avoir lieu.

Ce festival qui sera entièrement dédié à l’humour aura lieu du 12 au 15 septembre.

Les organisateurs voulaient attirer les humoristes émergeant, entre autres, en Acadie.

«Ce sont d’excellents humoristes que j’aime beaucoup», mentionne le président Nathan Dimitroff.

«Certains des invités sont déjà venus et se sont butés à des foules beaucoup plus petites qu’elles auraient dû être. C’est justement pour leur donner une visibilité et de les faire découvrir.»

Certains se rappelleront du passage d’un certain PA Méthot, jadis méconnu, à Bathurst il y a quelques années.

«C’est d’offrir la chance à ces humoristes de tâter le terrain pour ensuite s’ouvrir vers de plus grandes vitrines», poursuit Dimitroff.

Les humoristes néo-brunswickois Martin Saulnier, Jean-Sébastien Levesque et Nathan Dimitroff pourront être vus en spectacle.

Par ailleurs, Richardson Zéphir, François Tousignant, Pascal Cameron, JC Surette (acadien d’origine) et Derrick Frenette feront le chemin à partir du Québec.

La programmation sera entamée par un concours amateur le soir du 12 septembre. Quiconque veut y participer pourra le faire. Le gagnant prendra part au Gala Juste Pour Rien qui mettra fin à la première présentation du festival le 15 septembre.

Les humoristes invités pourront être vus à l’oeuvre dans différentes soirées, dont le Showcase, le Spectacle Décent, la Soirée Trash et On Jase de Rien (enregistrement d’un podcast).

Une passe-macarons sera en vente au coût de 45$ dès le 1er août. La passe donne accès à tous les événements.

La programmation complète du festival RIEN sera disponible au www.festivalrien.com dès le 1er août.