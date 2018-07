La route de la bière du Nord voit le jour

Neuf microbrasseries, quatre offices du tourisme et 25 restaurants/bars/bistros unissent leurs forces dans la création de la route de la bière du Nord du Nouveau-Brunswick.

S’étalant sur une distance de 320 km d’Edmundston jusque dans la Péninsule acadienne, le parcours proposera différents arrêts pour découvrir les produits du terroir.

Ainsi, les touristes et les habitants de la province pourront découvrir les produits qu’offrent la Distillerie Fils du Roy, les Brasseurs du Petit-Sault Inc, la Brasserie Retro Brewing, les Brasseux de la Côte, Au Bootlegger, Four Rivers Brewing Co., 13 Barrels Brewing, la Brasserie du Village et Savoie’s Brewhouse.

En plus de découvrir les bières artisanales, ce sera l’occasion idéale de visiter les régions.

Yannick Mainville, directeur du développement touristique de Tourisme Péninsule acadienne réitère le vœu de faire de la Péninsule une destination culinaire innovante et performante.

«C’est le genre de projet qui réussit à attirer des visiteurs qui ne venaient pas forcément dans la région auparavant. C’est une chance que l’on a de pouvoir démontrer les produits locaux et d’en faire la promotion.»

«C’est pour nous une chance unique de démontrer qu’il y a un esprit de collaboration entre les régions. C’est l’occasion idéale de faire voyager les touristes dans plusieurs régions.»

L’annonce fait évidemment le bonheur des entrepreneurs.

«C’est une belle occasion pour les gens du nord de la province de constater qu’il y a des escapades près de chez eux qui peuvent leur permettre de partager, de découvrir et de goûter à leur région», souligne Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy.

Margot Young, de 13 Barrels Brewing à Bathurst, indique être impatiente de «partager la richesse de la culture de la région avec les visiteurs de près ou de loin».

«Nous convaincus que les touristes qui seront attirés par les microbrasseries du Nord du Nouveau-Brunswick en profiteront pour visiter la région au complet», ajoute André Léger, des Brasseurs du Petit-Sault à Edmundston.

Yannick Mainville indique d’ailleurs que l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne s’oriente de plus en plus vers le virage culinaire.

«Dans les prochaines années, nous voulons mettre les produits du terroir encore plus en évidence. Nous allons offrir une image beaucoup plus gastronomique.»

«Nous contribuons à faire en sorte d’offrir une expérience unique aux touristes et aux gens de nos communautés qui sont amateurs de produits locaux et de bières.»

Des retombées économiques qui s’annoncent importantes pour la région, poursuit-il.

«Il y a engouement autour du tourisme culinaire qui se crée. C’est bien sûr une nouvelle vague à laquelle nous faisons face. Il faudra évaluer les retombées plus sérieusement à long terme. N’empêche qu’elles seront de plus en plus importantes.»

Le lancement officiel de la route de la bière du Nord est prévu le 3 août sous la formule d’un 5 à 7. Il sera possible d’y participer dans l’un des neuf établissements participants (13 Barrels Brewing; Au Bootlegger; Village Historique Acadien; Brasseux de la Côte; Distillerie Fils du Roy; Brasserie Four Rivers; Brasserie Retro Brewing; Brasseurs du Petit-Sault; Savoie’s Brewhouse).