Préparez-vous à payer plus cher pour votre épicerie

Les Canadiens devront probablement payer plus cher pour certains produits alimentaires, alors que les épiciers se penchent sur l’incidence des nouveaux tarifs et d’autres pressions, a affirmé mercredi le chef de la direction des Compagnies Loblaw.

« Nous observons une très forte possibilité d’accélération de l’inflation des prix de détail sur le marché », a souligné Galen Weston lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

L’entreprise a notamment évoqué les nouveaux tarifs imposés par le gouvernement fédéral canadien au 1er juillet sur des importations américaines totalisant 16,6 milliards $. Ceux-ci visent un certain nombre de produits alimentaires, tels que le yogourt, le café, la sauce soja et la mayonnaise.

Selon l’entreprise, les répercussions financières de ces tarifs ne sont pas évidentes et le résultat dépendra de la réaction des fournisseurs et des Canadiens.

Une hausse des coûts de transport et un huard plus faible ajoutent une pression supplémentaire sur la chaîne d’épiceries et de pharmacies, qui dit s’attendre à une pression à la hausse sur les prix.

« Nous ne pensons pas qu’elle sera (…) très considérable, a déclaré M. Weston, mais elle sera certainement plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui. »

Le patron de Loblaw s’exprimait dans la foulée de la publication des résultats financiers du plus récent trimestre du propriétaire des bannières Provigo et Pharmaprix.

L’épicier a affiché mercredi un bénéfice ajusté supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, mais il a également vu son bénéfice net diminuer de 86,1 pour cent en raison d’un certain nombre d’éléments défavorables, notamment une dépense d’acquisition de sa division Propriétés de Choix.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a chuté à 50 millions $, ou 13 cents par action, pour le trimestre clos le 16 juin, comparativement à celui de 359 millions $, ou 90 cents par action, engrangé un an plus tôt.

En excluant les coûts de 100 millions $, ou 26 cents par action, liés à l’acquisition de Canadian Real Estate Investment Trust (CREIT), une charge de 192 millions $, ou 51 cents par action, pour l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie, ainsi que d’autres éléments, le bénéfice ajusté de Loblaw affichait un recul de 5,6 pour cent à 421 millions $, soit 1,11 $ par action.

Les analystes visaient un bénéfice ajusté par action de 1,09 $, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Les revenus d’ensemble ont atteint 10,92 milliards $ au plus récent trimestre, en baisse de 157 millions $, ou 1,4 pour cent, par rapport au deuxième trimestre de 2017, ce qui était attribuable à la vente des activités de stations-service de l’entreprise l’année dernière.

L’analyste Irene Nattel, de RBC Dominion valeurs mobilières, a estimé que les résultats du deuxième trimestre démontraient que la société « est hyper concentrée dans ses efforts pour assurer sa position de leader sur le marché, tout en améliorant son efficacité et sa productivité ».

La croissance des ventes des magasins ouverts depuis au moins un an dans la division alimentaire _ qui exploite plusieurs bannières _ a été de 0,8 pour cent, en excluant les stations-service. Les ventes des pharmacies ouvertes depuis au moins un an ont progressé de 1,7 pour cent.

L’action de Loblaw a reculé mercredi de 23 cents à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 68,53 $.